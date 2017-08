Fahrraddiebe in Zittau unterwegs Zittau. Ein unbekannter Täter hat am Mittwochnachmittag auf der Zittauer Neustadt ein ungesichert abgestelltes Damenfahrrad Diamant gestohlen. Das Fahrrad wird als grau-silber beschrieben, eine Rahmennummer ist nicht bekannt. Den Wert des Rades beziffert die Eigentümerin mit rund 50 Euro. In der Zeit zwischen Dienstag- und Mittwochabend drangen Unbekannte in den verschlossenen Keller eines Wohnhauses ein und stahlen daraus ein weißes Mountainbike 27“ Focus Whistler 4.0 Donna. Der Schaden ist noch nicht beziffert. Jedoch konnte mit der Rahmennummer die Fahndung nach dem Bike ausgelöst werden.

Falschfahrer provoziert Unfall Rietschen. Ein 63-jähriger Dacia-Fahrer ist am Dienstagnachmittag auf dem Inselweg in ordnungsgemäßer Fahrtrichtung unterwegs gewesen, als er durch ein Ausweichmanöver verunfallte. Der Inselweg ist aufgrund von Bauarbeiten als Einbahnstraße ausgeschildert. Jedoch kam dem Dacia-Fahrer verkehrswidrig ein blaues Auto entgegen, dessen Fahrer gegen die Einbahnstraßenregelung verstieß. Um einen Zusammenstoß mit dem blauen Fahrzeug zu vermeiden, wich der 63-Jährige mit seinem Dacia nach rechts aus und kollidierte mit dem Grundstückszaun. Hierdurch entstand 1000 Euro Schaden. Der Fahrer des blauen, unbekannten Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Rothenburger Straße fort, ohne die zur Unfallaufnahme erforderlichen Angaben zu machen. Hinweise zum blauen Auto und dessen Fahrer nimmt das Polizeirevier Weißwasser unter der Telefonnummer 03576 262-0 entgegen.

Polizei überwacht mit Hubschrauber und findet Verkehrssünder Görlitz / Dresden. Sechs Stunden lang hat die Autobahnpolizei am Mittwoch auf der A4 den Schwerverkehr kontrolliert. Dabei unterstützte ein Polizeihubschrauber. Per Kamera wurden die während der Kontrolle festgestellten Verstöße aufgenommen und dokumentiert. Streifenwagenbesatzungen am Boden zogen neun Brummifahrer, die Mindestabstände und Verkehrszeichen ignoriert hatten, zur Kontrolle aus dem Verkehr und leiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Zudem haben sich zwei Kraftfahrer zu verantworten, die beim Rechtsüberholen erwischt und gefilmt worden sind.

Radfahrer verunglückt Olbersdorf. Am frühen Mittwochmorgen war ein angetrunkener 39-jähriger Radfahrer in Olbersdorf unterwegs und hatte einen Unfall. Auf der Jonsdorfer Straße, kurz nach der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr, verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad. Der Mann stürzte und zog sich dabei eine Kopfverletzung zu. Bei der Unfallaufnahme wurde ein Alcomattest durchgeführt, welcher zeigte, dass der Radfahrer mit umgerechnet 1,58 Promille unterwegs gewesen war. Sachschaden entstand keiner.

Geiselnehmer aus Weißkeißel in Haft Görlitz. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Görlitz hat am Donnerstagmorgen gegen den Beschuldigten der Geiselnahme in Weißenkeißel auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz Haftbefehl wegen Geiselnahme und vorsätzlicher Körperverletzung erlassen. Am späten Dienstagabend hatte in Weißkeißel ein 32-jähriger Libanese erst zwei Kinder und anschließend seine 27-Jährige Frau als Geisel genommen. Das SEK überwältigte den Mann und nahm ihn vorläufig fest. Die SZ hatte darüber berichtet. Geiselnahme ist mit Freiheitsstrafe von fünf bis 15 Jahren bedroht.