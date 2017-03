Falschfahrer auf der Autobahn unterwegs Görlitz/Kodersdorf. Nur mit Glück war es am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf der A 4 bei Görlitz zu keiner Katastrophe gekommen. Ein 68-Jähriger fuhr mit seinem Fiat von der polnischen Grenze kommend in Richtung Dresden. An der Anschlussstelle Görlitz merkte er, dass er sich verfahren hatte. Anstatt allerdings weiterzufahren und an der nächsten Anschlussstelle bei Kodersdorf die Autobahn zu verlassen, wendete der Senior seinen Wagen und fuhr als „Geisterfahrer“ entgegen der erlaubten Fahrtrichtung zurück zum Parkplatz An der Neiße. Dort stoppte ihn eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf. Zu einem Unfall war es nicht gekommen. Der Ermittlungsdienst des Autobahnpolizeireviers wird den Vorfall untersuchen. Zu der Nationalität des Falschfahrers konnte die Polizei gegenüber der SZ keine Angaben machen.

Unbekannte stehlen VW Golf II Olbersdorf. Zwischen Freitag- und Sonnabendnachmittag haben Unbekannte in Olbersdorf einen VW Golf II geklaut. Das 26 Jahre alte, graue Auto mit dem Kennzeichen C-ZI 604 war an der Straße Niederviebig geparkt. Die Polizei erfuhr erst am Sonntagvormittag von der Tat. Den Zeitwert des Youngtimers bezifferte der Eigentümer mit 1000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Volkswagen wird gefahndet.

Randalierer zünden Papierkörbe an Ebersbach-Neugersdorf. Drei Papierkörbe an der Hauptstraße in Neugersdorf standen am Sonntagmorgen in Flammen. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer schnell. Verletzt wurde niemand, der Schaden war gering. Dem Anschein nach wurden die Papierkörbe in Brand gesetzt. Im unmittelbaren Umfeld kontrollierten Beamte des Polizeireviers Zittau-Oberland zwei junge Männer im Alter von 20 und 24 Jahren. Ob beide mit der Sachbeschädigung etwas zu tun haben, werden die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei untersuchen.

Verurteilter bezahlt Geldstrafe in Raten Görlitz. An der Autobahnanschlussstelle Görlitz ist am Sonntagabend ein litauischer Mann kontrolliert worden. Als die Beamten der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf während der Feststellung der Identität feststellten, dass ein vollziehbarer Haftbefehl gegen den 53-Jährigen vorlag, nahmen sie ihn zur Dienststelle mit. Erste Ermittlungen hatten ergeben, dass das Amtsgericht Wildeshausen wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr vor etwas über einem Jahr eine Geldstrafe von 900 Euro oder den ersatzweisen Freiheitsentzug anordnete. Schließlich erklärte der Litauer in diesem Zusammenhang, dass er diese Geldstrafe zum Teil schon beglichen habe. Wie sich herausstellte, hatte die Staatsanwaltschaft Oldenburg tatsächlich die Begleichung der Strafe in Raten zu jeweils 100 Euro gestattet. Nun war es wieder an dem Verurteilten, den pünktlichen Zahlungseingang nachzuweisen. Dies übernahm schließlich dessen Tochter und sorgte damit für die Freilassung ihres Vaters.

Reh springt gegen Ford Krauschwitz. Am Sonntagabend ist es bei Krauschwitz zu einem Wildunfall gekommen. Der 57-jährige Fahrer eines Ford fuhr auf der B 156 in Richtung Weißwasser. Als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte, kam es zum Zusammenstoß. Das Tier starb bei dem Unfall, am Auto entstand 1500 Euro Schaden.