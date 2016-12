Falschfahrer an Kreiseln in Bannewitz

Zwei Kreisverkehre gibt es in Bannewitz. Aber offenbar ist manchem Autofahrer die Verkehrsregelung nicht geläufig. Am neuen Kreisel in Boderitz sei mehrfach beobachtet worden, wie Autofahrer von der B 170 kommend fast quer über die Kreuzung fahren, statt korrekt in den Kreisverkehr einzubiegen, erzählt Gemeinderätin Angela von Havranek (CDU). Und das, obwohl in der Mitte des Kreisels ein Pflanzkübel steht. Eine fragwürdige Fahrweise, findet der Bannewitzer Bauamtsleiter Markus Kirchner: „Ich glaube nicht, dass es dem Fahrzeug gut tut, gegen den Stahlkübel zu fahren“, sagt er. Verkehrsrowdys soll es aber auch am Kreisel zwischen Horkenstraße und Windbergstraße in Bannewitz geben. Sogar Bürgermeister Christoph Fröse (parteilos) kann bestätigen, wie Autofahrer vom Hengstberg geradezu durch die Mitte donnern, um in die Windbergstraße zu fahren. Bisher liefen die Manöver der Falschfahrer aber glimpflich ab. (SZ/ves)

