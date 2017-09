Falscher Tourist auf A 17 entlarvt Angeblich wollte ein 24-Jähriger in Deutschland nur die schöne Landschaft genießen. Die Bundespolizei konnte etwas anderes nachweisen.

Am Sonnabend konnten die Beamten der Bundespolizei mehrere Kriminelle auf der A 17 fassen. Unter ihnen war auch ein 24-jähriger Rumäne, der mit zwei Insassen in einem Mercedes unterwegs war. Gegenüber der Polizei beteuerte er, nur als Tourist durch Deutschland zu reisen. Sein Reisegepäck vermittelte aber etwas anderes. Dort fanden die Beamten gefälschte rumänische Dokumente, Arbeitsunterlagen als Handwerker und Unterlagen zu seinem Wohnsitz in Bremen.

Gegen den 24-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und Aufenthalt im Bundesgebiet, unrichtige Angaben bei der Aufenthaltstitelbeschaffung und der unerlaubten Arbeitsaufnahme eingeleitet. Er darf nicht mehr nach Deutschland einreisen. Er wurde zurück nach Tschechien geschickt.

Am gleichen Wochenende konnten die Beamten weitere 17 Personen festnehmen, die nach Straftaten in Deutschland gesucht werden. Die Gesuchten sind Staatsangehörige aus Bulgarien, Tschechien, Deutschland, Ungarn, Rumänien, Somalia und Serbien. (SZ)

