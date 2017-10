Falscher Spendensammler unterwegs Der Mann bittet im Namen der Stadt Waldheim um Geld. Doch die Verwaltung kennt ihn gar nicht.

„Vorsicht!“ Ordnungsamtsleiterin Mandy Thümer bittet die Waldheimer, wachsam zu sein. © Dietmar Thomas

Zum wiederholten Mal ist in der Region Waldheim ein falscher Spendensammler unterwegs, darauf weist Ordnungsamtsleiterin Mandy Thümer hin. „Der Mann gibt an, im Auftrag oder Namen der Stadt Waldheim Spenden für behinderte oder kranke Kinder zu sammeln. Das stimmt nicht“, so Mandy Thümer. Sie bittet die Waldheimer, wachsam zu sein.

Der Mann wird auf ein Alter von etwa 50 Jahren geschätzt. Er hat eine Glatze und ist circa 1,70 Meter groß. Bürger, die Fragen oder Probleme mit diesem Mann haben, können sich unter Tel. 034327 57254 an das Ordnungsamt oder an die Polizei wenden. (DA/rt)

