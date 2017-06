Falscher Polizist scheitert an Senior Ein angeblicher Mitarbeiter des Polizeireviers Riesa droht mit einem türkischen Haftbefehl – und fordert 22.000 Euro Kaution.

Telefonbetrüger versuchen es mit immer originelleren Tricks. So erhielt ein 78-Jähriger aus Nünchritz am Montag einen Telefonanruf. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter des Polizeireviers Riesa aus. Er teilte mit, dass gegen den Senior ein Haftbefehl aus der Türkei vorliege – aber er hatte auch gleich eine mögliche Lösung parat: Um sich die türkische Haft zu ersparen, solle der 78-Jährige in den nächsten fünf Tagen eine „Kaution“ in Höhe von 22 000 Euro überweisen – auf ein Konto in der Schweiz.

Bei dem Telefongespräch blieb es allerdings nicht. Anschließend erhielt der Mann weitere Anrufe und E-Mails von angeblichen Polizisten des Bundeskriminalamtes. Zum Glück wurde der Senior doch noch misstrauisch und erstattete Anzeige. „Der Geldforderung kam er richtigerweise nicht nach“, teilt die echte Polizei mit. Die Beamten raten dazu, ein gesundes Misstrauen an den Tag zu legen. Am Telefon solle man keinerlei Auskünfte zu seinen finanziellen Verhältnissen geben. Ohnehin würden Behörden nicht per Telefon zu Zahlungen auffordern, sondern schriftlich. „Ziehen Sie bei Zweifeln eine Vertrauensperson hinzu und informieren Sie die Polizei“, teilt die Direktion Dresden mit. (SZ)

