Falscher Monteur macht Kasse

Brutal, aber erfolglos

04.01.2018, gegen 01.35 Uhr; Äußere Neustadt

Zwei bislang unbekannte Männer haben in der Nacht zu Donnerstag versucht, einem 32-Jährigen sein Handy zu rauben. Das spätere Opfer war Polizeiangaben zufolge zunächst in einer Bar an der Bautzner Straße, in der sich auch die beiden Täter aufhielten. Noch im Lokal sei der 32-Jährige von den unbekannten Männern gefragt worden, ob er sein Handy verkaufen wolle. Alle drei zusammen haben dann die Bar verlassen und in Richtung Martin-Luther-Platz gelaufen, hieß es weiter. In einem Hausdurchgang schlugen die Unbekannten unvermittelt auf den 32-Jährigen ein und versuchten ihm sein Telefon zu entreißen. Doch da das Opfer sein Handy verzweifelt festhielt und laut um Hilfe rief, flüchteten die beiden Schläger. Bei ihnen soll es sich um zwei Deutsche handeln. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Raubes aufgenommen.