Falscher GEZ-Mann bestiehlt Senior

Symbolbild © dpa

Görlitz. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Trickdiebstahl, der sich am späten Mittwochnachmittag an der Schlesischen Straße in Görlitz ereignete. Ein Unbekannter hat sich laut Polizei vor einem 80-Jährigen als GEZ-Mitarbeiter ausgegeben und sich so Zutritt zu dessen Wohnung verschafft. Dort stahl der Täter aus einer Geldkassette einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Der Geschädigte informierte die Polizei.

Mehrere Beamte des örtlichen Polizeireviers fahndeten im Umfeld der Schlesischen Straße nach dem Täter. Dabei kam auch ein Fährtenhund zum Einsatz. Trotzdem konnte bisher kein Tatverdächtiger gestellt werden. Ein Kriminaltechniker sicherte am Tatort Spuren. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz übernahm die weiteren Ermittlungen.

Der Senior beschrieb den Unbekannten als etwa 1,80 Meter groß und 35 bis 40 Jahre alt. Der Mann hatte eine sportliche Gestalt und schwarze Haare. Er sprach deutsch und war mit einem dunklen Anorak mit roten Einsätzen, einer dunklen Hose und dunklen Winterschuhen bekleidet.

Zeugen, die die Person gegen 17.30 Uhr im Bereich der Schlesischen Straße oder Scultetusstraße gesehen haben, gegebenenfalls selbst zu der Person im Vorfeld Kontakt hatten, oder sachdienliche Angaben zum unbekannten Täter machen können, werden dringend gebeten, sich im Polizeirevier Görlitz (Telefon 03581 650-0) oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden. (szo)

