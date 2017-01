Falscher Enkel am Telefon Am Donnerstag lüftet ein Ex-Kripo-Kommissar bei der Volkssolidarität die Geheimnisse der Betrüger.

© dpa

Da hatte ein vermeintlich pfiffiger Betrüger die Rechnung ohne diese beiden Radebergerinnen gemacht. Mitte vergangener Woche hatte der Unbekannte versucht, telefonisch Informationen zu Kontonummern und Guthabenständen in Erfahrung zu bringen. Gleichzeitig versuchte er, die beiden Frauen zu verängstigen, indem er ihnen vorgaukelte, dass ihre Kontodaten gestohlen und ins Ausland verkauft worden seien. Die beiden ließen sich aber nicht hinters Licht führen und gaben keine Informationen preis. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen, um dem unbekannten Betrüger auf die Schliche zu kommen.

Und auch der sogenannte „Enkeltrick“ ist derzeit mal wieder groß in Mode. Auch im Raum Dresden und Radeberg versuchen raffinierte Betrüger, auf diese Weise von gutgläubigen Senioren durchaus stattliche Geldbeträge zu ergaunern. Sie rufen an, geben sich als Enkel oder zumindest naher Verwandter aus und erzählen von einer schlimmen Notlage oder einem Unfall, für den nun dringend Geld gebraucht würde. Ein Bekannter werde deshalb in Kürze klingeln, um gemeinsam mit den Angerufenen dann auf die Bank zu gehen und das notwendige Geld abzuheben und dann auch gleich mitzunehmen …

Millionengewinne als Falle

Noch immer haben die Betrüger Erfolg mit ihrer Masche. Wie auch mit vermeintlichen Gewinnversprechen am Telefon. Um den Millionengewinn zu bekommen, wird dabei zunächst eine „kleine“ Bearbeitungsgebühr von mitunter mehreren zehntausend Euro fällig, erzählen die Anrufer dann. Und auch hier haben die Betrüger trotz aller Warnungen noch immer Erfolg.

Die Volkssolidarität will nun gemeinsam mit der Polizei in Radeberg gegensteuern. Und hat für den Donnerstagnachmittag nun Ronald Börner in die Begegnungsstätte an der Ferdinand-Freiligrath-Straße eingeladen. Der einstige Kriminalhauptkommissar ist ein echter Fachmann, was das Thema Betrug betrifft. Über 30 Jahre lang hat er sich bei der Polizei hauptsächlich mit der Verhinderung von Straftaten in diesem Bereich befasst – und er kennt eine Vielzahl der Maschen und Tricks. Auch beim Thema der sogenannten Haustürgeschäfte. Denn auch hier tappen dabei vor allem Ältere immer wieder in versteckte Fallen.

Die Volkssolidarität will mit dieser Veranstaltung neben den Mitgliedern ihres Seniorentreffs auch alle anderen Interessenten ansprechen, heißt es in der Ankündigung dazu.

Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, 26. Januar um 14.30 Uhr in der Begegnungsstätte Ferdinand-Freiligrath-Straße 19. Für Mitglieder und Bewohner der Wohnanlage ist der Eintritt frei, Gäste zahlen einen Euro.

zur Startseite