Falscher Eid wird für Mann teuer Ein 50-Jähriger aus Leutersdorf hat über seine finanzielle Lage gelogen. Diese wird dadurch nicht besser.

Zittau/Leutersdorf. Eine falsche Versicherung an Eides statt legte das Amtsgericht Zittau einem 50-jährigen Unternehmer aus Leutersdorf zur Last. Der Mann war von einem Gläubiger verklagt worden, da dieser längere Zeit auf die Begleichung einer Rechnung gewartet hatte. Schließlich tauchte im Mai 2016 der Gerichtsvollzieher bei dem Beschuldigten auf, um dessen wirtschaftliche und finanzielle Lage zu überprüfen. In seiner eidesstattlichen Erklärung versicherte der Mann, keinerlei eigene Außenstände bezüglich durch ihn erbrachter Arbeitsleistungen zu haben und auch nicht über pfändbare Arbeitsmittel zu verfügen.

Eine genaue Überprüfung hielt beiden Aussagen nicht stand. So betrugen die ihm noch zustehenden Außenstände noch über 6200 Euro. Im Ergebnis der Ermittlungen erging ein Strafbefehl in Höhe von 90 Tagessätzen zu je 30 Euro. Gegen diesen hatte er nun Berufung eingelegt. So kam es zur Hauptverhandlung. Es sei für seinen Mandanten sehr verwirrend gewesen, die Forderungen des ehemaligen Auftraggebers und die eigenen Außenstände richtig einzuordnen, argumentierte der Verteidiger. Außerdem habe es während des recht kurzen Treffens mit dem Gerichtsvollzieher auch einige Missverständnisse gegeben.

Schließlich räumte er die Schuld seines Mandanten ein, nahm aber den Einspruch nicht zurück, sondern bat um eine Verringerung der Tagessatzhöhe. Nachdem Richter Kai Ronsdorf als Vorsitzender am Ende der Beweisaufnahme deutlich gemacht hatte, dass er nicht von den angedrohten 90 Tagessätzen abweichen werde, hatte der Staatsanwalt das Wort. Er zeigte sich milde und plädierte auf einen Tagessatz von je 20 Euro. Das Gericht blieb allerdings im Hinblick auf das durchschnittliche Einkommen des Angeklagten bei dem bereits im Strafbefehl ausgesprochen Urteil von 90 Tagessätzen zu je 30 Euro. Diese Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. (rc)

