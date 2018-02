Falscher Alarm 2017 rückte die Feuerwehr besonders oft aus, obwohl es nicht brannte. Häufig war daran nicht die Technik schuld, sondern deren Nutzer.

Ob die günstigen Modelle aus dem Baumarkt oder eine Variante, die direkt die Rettungsleitstelle alarmiert: Brandmelder können Leben retten – schlagen aber oft auch zu Unrecht Alarm. In Riesa war das 2017 insgesamt 50 Mal der Fall. © Martin Gerten/dpa

Riesa. Die Bauarbeiten am Riesaer Krankenhaus halten nicht nur die Baufirmen, sondern auch die Feuerwehr auf Trab. Im vergangenen Jahr sei es auffällig oft vorgekommen, dass die Kameraden der Hauptwache und der Stadtteilwehren an die Weinbergstraße ausrücken mussten, erzählt Wehrleiter Egbert Rohloff. Vor Ort stellte sich dann meist schnell heraus, dass es sich um falschen Alarm gehandelt hatte, ausgelöst von den Brandmeldeanlagen im Klinikum. Die reagierten besonders empfindlich, etwa auf den Staub, der naturgemäß bei so einem großen Bauprojekt durch die Luft gewirbelt wird. Wenn die Baufirma einen betreffenden Melder nicht abhängt oder bei Leitungsarbeiten nicht ausschaltet, dann steht nur Minuten später die Feuerwehr vor der Tür.

Das Klinikum mag dem Wehrleiter besonders im Gedächtnis geblieben sein, der einzige Ort für Fehlalarme ist es aber bei Weitem nicht. Insgesamt 50 Mal rückten Riesas Feuerwehren im vergangenen Jahr aus, weil sie fälschlicherweise von einem Brandmelder alarmiert wurden. Drei Jahre zuvor lag die Zahl noch bei 21 und stieg danach jeweils leicht an. Trotzdem will der Wehrleiter keinen allgemeinen Trend daraus ableiten. Davor seien die Zahlen nämlich rückläufig gewesen, erklärt Rohloff. „Im Moment ist es auch wieder ruhig.“ Neben den Arbeiten am Krankenhaus gingen besonders viele Fehlmeldungen aus den Riesaer Asylunterkünften ein. „Es gab schon Zeiten, da waren wir dreimal pro Nacht am Birkenwäldchen“, erinnert sich Rohloff. Teils, weil beispielsweise gekocht wurde und Qualm oder Wasserdampf den Alarm ausgelöst hatte. Teils aber auch, weil jemand mutwillig auf den Alarmknopf gedrückt habe, zum Leidwesen der Feuerwehrleute. „Wir müssen fahren“, betont Rohloff, „und ich kann da auch nicht bloß eine Wehr losschicken.“ Für Kameraden, die in Erwartung eines Fehlalarms zu Hause bleiben, hat er deshalb auch kein Verständnis. Denn eine Nachalarmierung im Fall der Fälle würde einfach zu lange dauern.

Über andere Fehlalarme kann der Wehrleiter dagegen auch selbst schmunzeln. Wenn etwa die empfindliche Technik ein Feuer meldet, weil eine Spinne durch das Gerät kriecht. Oder, wenn im Altersheim eine Seniorin Insektenspray gegen Mücken anwendet – und der Melder glaubt, der Sprühnebel wäre Rauch. Zur Kasse gebeten wird dann freilich trotzdem. Eine Pauschale von 500 Euro berechnet die Riesaer Feuerwehr derzeit, wenn sie von der Technik fälschlicherweise zum Einsatz gerufen wurde. Die Gebühr geht an die Stadt, zahlen muss der Betreiber des Feuermelders. Die Betroffenen kommen damit insgesamt noch gut weg, deutet der Wehrleiter an. Man könnte auch deutlich mehr verlangen. In Riesa könnte sich in den kommenden Jahren diesbezüglich noch etwas tun, die aktuelle Gebührensatzung ist bereits einige Jahre alt. Etwas Zeit werde aber noch vergehen, bis die Gebühren möglicherweise steigen – aktuell ist die Feuerwehr mit drängenderen Problemen wie der Brandschutzbedarfsplanung befasst.

Insgesamt sind im Zuständigkeitsbereich der Riesaer Feuerwehr 51 Brandmeldeanlagen direkt auf die Rettungsleitstelle in Dresden aufgeschaltet; das Alarmsignal geht also direkt bei der Leitstelle ein, die wiederum sofort die zuständige Feuerwehr vor Ort alarmiert. Weitere 51 Anlagen lösen zunächst einen internen Alarm aus, etwa bei einem zuständigen Wachdienst. Daneben gibt es noch die „herkömmlichen“ Rauchmelder, die durch einen Alarm vor Rauch warnen und deren Zahl wohl noch weiter steigen wird. In Neubauten ist ihr Einbau seit 2016 Pflicht. In Weida seien beispielsweise schon eine ganze Reihe Wohnungen entsprechend ausgerüstet, so Rohloff. Auch für abgelegene Ortsteile wird der neue Brandschutzbedarfsplan empfehlen, Rauchmelder zu installieren. Dann können sich die Hausbewohner zumindest in Sicherheit bringen, auch wenn die Feuerwehr einen weiten Weg hat.

Schon jetzt mache sich bemerkbar, dass die Zahl der Meldeanlagen im Stadtgebiet zunimmt – und zwar längst nicht nur im Sinne von Fehlalarmen. „Man merkt schon: Es hilft.“ Etwa, wenn jemand einkaufen geht und das Essen auf dem angeschalteten Herd vergisst. Da sei schon manchmal Schlimmeres verhindert worden, weil die Feuerwehr in sehr kurzer Zeit da war. Egbert Rohloff erinnert beispielhaft an das Feuer in einem Zimmer im Mercure-Hotel vor einigen Jahren. Damals sei die Feuerwehr durch Meldetechnik alarmiert worden. „Man rechnet damit, dass bei einem Anruf in der Leitstelle bis zur Alarmierung der Feuerwehr etwa dreieinhalb Minuten vergehen“, erklärt Rohloff. Die fallen zumindest bei einer aufgeschalteten Meldeanlage weg. Dreieinhalb Minuten, das ist viel Zeit angesichts der 13 Minuten, innerhalb derer die Feuerwehr am Einsatzort sein muss, wenn’s brennt. Dafür nimmt man den einen oder anderen Fehlalarm gern in Kauf.

