Falsche Verbraucherzentrale Eine Frau bekommt einen zweifelhaften Anruf. Für die Polizei ist die Masche neu.

Wer im Telefonbuch steht, der wird schnell zum Ziel von Betrügern. Eine neue Masche ist jetzt einer Helmsdorferin passiert. Doch sie reagierte richtig. © dpa

Ein simples „Ja“ wollte ihr Gegenüber am Telefon hören. Doch Margit Pradel weigerte sich. Damit hat die Helmsdorferin womöglich jede Menge Geld gespart. Denn am anderen Ende der Leitung saßen wahrscheinlich Betrüger, die die Frau abzocken wollten. Es war am Mittwoch, als bei Pradels das Telefon klingelte. Im Display: eine Leipziger Vorwahl. Weil sie Verwandtschaft dort hat, nahm Margit Pradel den Hörer ab. Am anderen Ende sprach allerdings nicht die Cousine, sondern eine unbekannte, junge Frau. Im Hintergrund vernahm sie geschäftiges Treiben und eine fremde Sprache. „Die Anruferin stellte sich als Verbraucherzentrale vor und wollte wissen, ob sie tatsächlich Frau Pradel am Telefon habe“, erzählt die Helmsdorferin. Diese Frage machte sie stutzig. Sie hakte nach, wollte wissen, warum die Verbraucherzentrale anriefe. Daraufhin sei die junge Frau aggressiv geworden. Frau Pradel legte auf.

„Genau die richtige Reaktion“, sagt ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden. Zwar sei bis zu diesem Moment noch keine Straftat begangen worden, aber dass im Verlauf des Gesprächs eine gefolgt hätte, ist sehr wahrscheinlich. Die Polizei habe noch keine weiteren Meldungen von dubiosen Anrufen einer „Verbraucherzentrale“ erhalten, so der Sprecher, er geht aber von einem versuchten Betrug aus.

Bei der echten Verbraucherzentrale ist die Masche hingegen bekannt. Und die Mitarbeiter haben auch eine Erklärung dafür, warum bei der Polizeidirektion Dresden noch keine Fälle bekannt geworden sind. „Die Vorgehensweise der Anrufer ist so geschickt, dass viele gar nicht merken, dass sie mit Betrügern gesprochen haben“, erklärt Stefanie Siegert von der Verbraucherzentrale Sachsen. Denn sie verwenden eine Software, um beim Angerufenen die tatsächlich richtige Nummer der Verbraucherzentrale im Display erscheinen zu lassen – obwohl sie vielleicht noch nicht einmal in Deutschland sitzen. So gaukeln sie Seriosität vor und am anderen Ende der Leitung wird ein Vertrauen aufgebaut.

Ob bei Margit Pradel ebenfalls die richtige Nummer der Leipziger Verbraucherzentrale angezeigt wurde, kann sie nicht mehr sagen. Zu schnell habe sie wieder aufgelegt. Stefanie Siegert nennt Beispiele, wie das Gespräch hätte verlaufen können. „Die Betrüger gaukeln manchmal eine Umfrage vor. Oder verwickeln den Bürger in ein Gespräch. Das Ziel ist aber immer das Gleiche, nämlich an Daten heranzukommen.“ Das können zum Beispiel die Kontodaten sein oder Angaben zu Krediten und Bankguthaben. Es hätte auch schon Fälle gegeben, wo die Betrüger von Weitem eine Computersoftware installierten, um so ans Passwort fürs Online-Banking zu kommen. Dafür erfragten sie Computerdaten.

Manchmal versuchen die Fälscher auch, ein Abo oder einen Vertrag abzuschließen. Und da hätte das einfache „Ja“ vom Beginn des Gesprächs schon teuer werden können. Denn manchmal werden die Telefonate von den Kriminellen aufgenommen und am Ende so zusammengeschnitten, dass es sich anhört, als hätte der ahnungslose Bürger einen Vertrag am Telefon abgeschlossen. Die Rechnung für diesen flattert dann wenig später ins Haus.

Stefanie Siegert weist darauf hin, dass die Verbraucherzentrale niemals anruft, um Umfragen oder Ähnliches durchzuführen. Lediglich vorher besprochene Rückrufe nach einer persönlichen Beratung seien möglich. Sie rät, bei ähnlichen Telefonaten einfach aufzulegen und die Nummern nicht zurückzurufen. Das Gleiche rät die Polizeidirektion.

