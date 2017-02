Falsche Tierliebe Wer Enten füttert, richtet damit mehr Schaden als Nutzen an, sagen Experten. Doch verbieten lässt sich das nicht.

Besonders in den Wintermonaten sind die Brücken an der Jahna beliebte Fütterungsplätze für Wasservögel. Weder im benachbarten Tierpark noch in der Stadtverwaltung sieht man das gern. Doch es fehlt die rechtliche Handhabe. © Sebastian Schultz

Um die Mittagszeiten scheinen die Enten schon auf ihre Mahlzeit zu warten. Im Stadtpark, unterhalb der Freitreppe, hat sich gleich ein ganzer Schwarm Stockenten im Wasser der Jahna niedergelassen. Die Vermutung liegt nahe, dass das nicht allein daran liegt, dass es unter der Brücke zum Stadtpark etwas geschützter ist. Tierpark-Chef Gerhard Herrmann bestätigt, dass hier öfter Riesaer stehen und den Vögeln Brot ins Wasser werfen – gerade im Winter. Er kann darüber nur den Kopf schütteln.

Viele meinten es zu gut mit den Tieren. Auf der einen Seite würden sich manche Besucher wegen der Vogelgrippe nicht mehr in den Tierpark trauen. Auf der anderen Seite fütterten sie die Wildvögel, nur einen Steinwurf vom Tierpark entfernt. Und schaffen so gleichzeitig Sammelstellen, an denen die Infektionsgefahr für die Tiere größer ist. „Es muss ja keine Vogelgrippe sein, aber auch andere Krankheiten können sich besser ausbreiten, wenn 50, 60 Enten auf engstem Raum zusammen sind.“ Und das sei nicht das einzige Problem. Das Füttern wirke sich auch auf die Wasserqualität aus – schließlich erwischten die Vögel auch nicht jeden Brotkrumen.

Die Biberratte futtert mit

Aus dem gleichen Grund profitiere auch noch ein anderes Tier: die Biberratte, auch Nutria oder Sumpfbiber genannt. „Durch das Zufüttern vermehren sie sich unkontrolliert, werfen statt vier bis sechs bis zu zehn Junge“, erklärt Gerhard Herrmann. Die invasive Art mache nicht nur dem heimischen Elbebiber den Lebensraum streitig. „Die Tiere graben ihren Unterschlupf in die Böschung und höhlen dabei auch den Boden im Uferbereich aus.“ Schlimmstenfalls sei das Erdreich dann so durchlöchert, dass ein stärkerer Wind reicht, um Bäume zu entwurzeln. Einen solchen Fall habe es schon einmal gegeben, an der Reußner Straße in Merzdorf.

Auch die Stadt hat das Problem der Wildtier-Fütterungen im Grunde erkannt. Schon im vergangenen Jahr habe man ein „Fütterungsverbot für wilde und verwilderte Tauben, Nutrias, Katzen und Wildtiere“ in die neue Polizeiverordnung der Stadt aufnehmen wollen, erklärt Riesas Pressesprecher Uwe Päsler. Änderungen wie diese müssen zuvor von der Rechtsaufsicht des Landratsamts geprüft werden. Das wiederum habe den zusätzlichen Paragrafen für entbehrlich gehalten. Begründung: „Es gibt – außer für Tauben – keine zulässige Gerichtsentscheidung dazu, sodass das anerkannte Tauben-Fütterungsverbot nicht auf Katzen und Wildtiere übertragen werden kann.“ Die Verwaltung könne sich also auf kein Gesetz und kein Urteil stützen, um Strafen auszusprechen. Es gebe nach Ansicht des Landratsamts auch keine Gutachten oder wissenschaftlichen Stellungnahmen zu Gefahren, die aus der Fütterung resultieren.

Eine ähnliche Diskussion hatte es im vergangenen Jahr auch in der Gemeinde Zeithain gegeben. Dort hatte die Verwaltung auf die Satzungshoheit verwiesen und das Verbot trotzdem übernommen – um ein Signal zu setzen. Sollte tatsächlich ein Fall vor Gericht gelangen, würde es die Gemeinde wohl darauf ankommen lassen.

Riesa ist dagegen der Empfehlung des Landratsamts gefolgt. „Es bleibt der Appell an die Vernunft der Leute“, sagt Stadtsprecher Uwe Päsler. Die würden das aber teilweise ganz anders sehen. Das zeigt auch ein Versuch aus der Vergangenheit. Vor etwa zwei Jahren seien in Absprache mit dem Tierpark Schilder aufgestellt worden, die das Füttern untersagten, erinnert sich Päsler. „Die wurden im Handumdrehen geklaut. Letztlich sind sie ohnehin nur als Hinweis zu verstehen, denn sanktionierbar ist das eben nicht.“

Dabei sei das Zufüttern auch bei den aktuellen Witterungsverhältnissen gar nicht notwendig, sagt Tierpark-Chef Gerhard Herrmann. „Bei Singvögeln ist das möglicherweise noch mal eine andere Geschichte, jedenfalls bei extremem Wetter. Aber die meisten Wildtiere kommen draußen zurecht. Wer den Tieren wirklich helfen will, der sollte lieber ihren Lebensraum schützen.“

