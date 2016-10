Falsche Terror-Meldung sorgt für Aufregung Angeblich soll es in Riesa einen SEK-Einsatz gegen mutmaßliche Terroristen gegeben haben. Das Gerücht verbreitet sich schnell.

Diese auf Facebook umlaufende Nachricht sorgte am Dienstag in der Region für Aufsehen. © Screenshot/SZ

Was hat es mit einem SEK-Einsatz in Riesa auf sich? Eine auf Facebook umlaufende Nachricht sorgte am Dienstag in der Region für Aufsehen. Mehrere Menschen meldeten sich in der Redaktion, selbst unter Eltern in einer Kita war die Meldung das beherrschende Thema.

Der Link verwies auf das Portal 24aktuelles.com, wo unter einem Foto eines Polizeieinsatzes folgender Satz zu lesen war: „Gegen 07:30 stürmte das SEK ein Mehrfamilien Haus in Riesa. Grund dafür war das sich nach Hinweisen des BND und BKA 3 mutmaßliche Terroristen aufhalten sollten, die die Absicht gehabt haben die SachsenArena bei einen Konzert etc. sich selbst und Andere zu töten...“ (Rechtschreibung im Original). Mehr dazu solle „in Kürze bei der Pressemitteilung des LKA Sachsen“ folgen.

Beim Landeskriminalamt wusste man von so einem Einsatz nichts. Bei der zuständigen Polizeidirektion Dresden war man am Nachmittag bereits mit dem Gerücht konfrontiert worden. „Die Geschichte ist erfunden, mit so etwas haben wir immer wieder zu tun“, sagt Polizeisprecher Marko Laske. In den sozialen Medien würden immer wieder Gerüchte umlaufen, die jeder Realität entbehren – etwa über Funde von ausgeweideten Leichen in der Sächsischen Schweiz.

Angeblich würde eine „tschechische Organmafia“ dahinter stecken, während die Polizei das verheimliche. „Wir empfehlen, Meldungen in den sozialen Medien kritisch zu hinterfragen und nicht alles für bare Münze zu nehmen“, sagt Marko Laske. Tatsächlich versteckt sich auch im aktuellen Fall von Riesa ein Hinweis im Kleingedruckten der Meldung: „24aktuelles.com ist eine Internetseite die zur Unterhaltung dient, die falschen News werden von unseren Usern verfasst. Alle Nachrichten dieser Seite sind frei erfunden und fiktiv“. Offenbar wird dieser Hinweis von vielen Nutzern übersehen.

zur Startseite