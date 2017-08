Falsche Staatsanwaltbriefe unterwegs Unbekannte versuchen in Dresden sowie im Umland, älteren Menschen das Geld abzuknöpfen.

Mithilfe einer neuen Masche versuchen Betrüger, an Geld zu kommen. Die Täter werfen unfrankierte Briefe in die Briefkästen der Betroffenen, in denen Senioren dazu aufgefordert werden, 18 500 Euro zu überweisen. Dadurch sollen sie eine vermeintliche Erzwingungshaft abwenden können. Die Schreiben haben den Anschein, als wären sie von der Berliner Staatsanwaltschaft aufgesetzt worden. Sie beinhalten allerdings keine Kontoverbindungen, an die man den Betrag überweisen könnte, informiert die Polizei.

Letztlich scheint es den Tätern darum zu gehen, dass die Empfänger der Briefe einen angeblichen Sachbearbeiter anrufen, dessen Telefonnummer mit deutlich höheren Gesprächsgebühren behaftet ist. Derzeit sind rund ein Dutzend Fälle in der Region bekannt. Die Polizei geht aber davon aus, dass die Dunkelziffer viel höher ist.

Marko Laske von der Polizeidirektion Dresden rät zu folgendem Verhalten: „Legen Sie ein gesundes Misstrauen an den Tag. Ziehen Sie im Zweifel Vertrauenspersonen hinzu. Leisten Sie keine vorschnellen Zahlungen.“

