Falsche Spendensammler unterwegs In Leisnig werben Unbekannte um Spenden für den Hospizverein. Der warnt vor der Masche.

In Leisnig sind derzeit falsche Spendensammler unterwegs. Sie seien in der Montur vom Rettungsdienst gekleidet und geben vor, Geld für den Hospizverein „Lebenszeit“ zu sammeln, sagte Vereinsmitglied Bernadette Kretschmer. „Sie sind nicht von uns. Wir dürfen gar nicht an Haustüren klingeln, sondern nur Spendenboxen aufstellen“, erklärte sie.

Sie warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Der Hospizverein hat Anzeige bei der Polizei erstattet. (ab/sol)

