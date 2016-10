Falsche Polizisten versuchen wieder Bürger zu betrügen Nachdem einer Radebeulerin ihr ganzes Vermögen abgenommen wurde, sind Kriminelle mit der gleichen Masche erneut in Dresden aktiv – und blitzen ab.

Eine Anrufmasche der Betrüger ist beispielsweise das Vorgaukeln eines Bußgeldbescheides für ein Vergehen in der Türkei. Wiederholt hat die Polizei in den letzten Monaten vor sogenannten falschen Polizisten gewarnt. © Symbolbild/dpa

Achtung Trickbetrüger. Mit dieser Information warnt die Dresdner Polizeidirektion vor Anrufen von falschen Polizisten. Wie Polizeisprecher Marko Laske informiert, sind aktuell in Dresden Trickbetrüger aktiv. Die Täter geben sich als Beamte des Bundeskriminalamtes (BKA) aus und fordern die Betroffenen via Telefon dazu auf, Geld vom Konto abzuheben und dieses auf eine Bank in der Türkei zu überweisen, so Laske.

Eine 57-jährige Bürgerin aus Dresden-Rähnitz habe am Montag einen derartigen Anruf erhalten. Sie ließ sich jedoch nicht hinters Licht führen und verständigte die Polizei, heißt es in der Mitteilung der Polizeidirektion.

Mit Betrugsfällen dieser Art sehen sich die Beamten in Dresden und Umgebung immer wieder und vermehrt in den letzten zwei Jahren konfrontiert. Einer Radebeulerin hatten Betrüger, die sich als geheim ermittelnde Kripo-Beamte ausgaben, ihr gesamtes Vermögen von rund 400 000 Euro abgeschwatzt. Erst vor wenigen Tagen lief dazu der Prozess am Dresdner Gericht. Das Betrugsdezernat der Polzeidirektion hatte es in akribischer Kleinarbeit geschafft, einige der Kriminellen dingfest zu machen.

Amtshandeln wird vorgegaukelt

Dezernatsleiter Steffen Schmieder hatte mit seinem ehemaligen Ermittler erläutert, wie die in Bandenstrukturen agierenden Verbrecher vorgehen. Vorwiegend hätten sie es auf ältere Leute abgesehen. Die Aktionen würden aus der Türkei aus angemieteten Call-Centern gesteuert.

Zunutze machten sich die Betrüger dazu auch Adressdateien von deutschen Bürgern, die in der Türkei im Urlaub waren und etwa bei Teppich oder Schmuckhändlern eingekauft und ihre Adressen hinterlassen hätten. Solche Adressdateien würden in der Türkei von unseriösen Händlern auch verkauft.

Eine dieser Anrufmaschen sei beispielsweise das Vorgaukeln eines Bußgeldbescheides für ein Vergehen in der Türkei. Demnach sollten die Betroffenen eine Summe zahlen, um sich davon freizukaufen. Neben Anrufen würden dazu auch offizielle Briefköpfe der deutschen Polizei kopiert oder gefälscht, um den Opfern amtsmäßiges Handeln vorzugaukeln.

Wiederholt hat die Polizei in den letzten Monaten vor sogenannten falschen Polizisten gewarnt. Sollten solche Anrufe passieren, bittet die Polizeidirektion darum, anschließend sofort die 110 zu wählen und Anzeige zu erstatten.

