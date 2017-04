Falsche Polizisten verfeinern ihre Masche Telefonbetrüger warnen nachts vor einem angeblich geplanten Einbruch. Die echte Polizei rät, wie man sie erkennt.

Bei Anruf – Betrug. Die Polizei warnt vor Tätern, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben, um so an das Vermögen ihrer Opfer, meist Senioren, zu gelangen. © picture alliance / julian strate

Wann genau ihr Telefon klingelte, das weiß die Frau nicht mehr. „Am Sonntag war‘s, nach 21 Uhr“, sagt die 71-Jährige. Doch was danach passierte, wird die rüstige Dame so schnell nicht wieder vergessen. Die Polizei war am Apparat. Jedenfalls dachte sie das. Sie sah die Nummer auf dem Display ihres Telefons: 0351 110. Eine Dresdner Vorwahl und die Notruf-Nummer der Polizei. Ein Herr Kaiser sprach am anderen Ende der Leitung, ein Kommissar. Freundlich, ernst, aber er hatte schlechte Neuigkeiten. „Schließen sie alle Fenster und Türen, dann erzähle ich Ihnen mehr“, sagte die Stimme.

Mit diesem einen Telefonat schlitterte die Rentnerin aus Gruna am späten Sonntagabend vor einer Woche in eine Kriminalgeschichte, die wohl nicht gut für sie ausgehen wird. Herr Kaiser alarmierte sie über eine ausländische Einbrecherbande. Es sei der Polizei gelungen, zwei Rumänen festzunehmen. Bei ihnen habe man nicht nur Waffen gefunden, sondern auch eine Liste – daraus ginge hervor, dass zwei weitere Mitglieder dieser Bande auch bei der Frau in Gruna einen Einbruch planten. „Sie sind doch gut situiert?“, wollte der falsche Polizist wissen. Die Frau antwortete arglos auf diese und eine Reihe anderer Fragen – nach Höhe und Art ihres Vermögens, nach Bankkonten, nach Schmuck und Wertsachen. Sie ahnte nicht, dass nicht die Rumänen die bösen Buben waren, sondern Herr Kaiser, der falsche Polizist. „Der hat mich in Panik versetzt“, sagt die Frau nun. Aus dem Tiefschlaf gerissen, habe sie der Kaiser, von Schusswaffen erzählt, eine Geldübergabe noch in der Nacht angemahnt, angeblich um ihr Vermögen in Sicherheit zu bringen. Die Staatsanwaltschaft sei eingeschaltet, man schicke einen Wagen. Ihr Haus werde observiert. „Ich stand schon am Fenster und beobachtete die Straße.“ Als die Frau dem Anrufer sagte, sie habe kein Geld zu Hause, änderte er den Plan und berichtete, dass ihr Geld auch auf ihrem Bankkonto nicht sicher sei. Er sprach von einem „Anschlag auf das Konto“.

Am nächsten Morgen stand die Rentnerin aus Gruna in ihrer Bank, hob alles ab, 14 000 Euro. Die Summe und Schmuck im Wert von etwa 6 000 Euro gab sie wenig später einem Kurier. Erst als der dann verschwunden war und kein Polizist mehr anrief, dämmerte der Frau, dass sie hereingelegt worden war.

Die – echte – Dresdner Kriminalpolizei ahnt, wohin die Spur geht. Es ist die Masche einer organisierten türkischen Betrügerbande. Die falschen Polizisten sitzen in Callcentern in der Türkei, telefonieren gezielt Vornamen an, die einen älteren Menschen vermuten ließen in der Hoffnung, gezielt an alleinstehende, betagte Leute zu gelangen – gut betucht, mit viel Geld zu Hause, im Idealfall leicht zu verunsichern. Mit einem technischen Trick – die Polizei nennt das IP-Spoofing – verfälschen die Täter ihre tatsächliche Rufnummer. Sie sprechen Hochdeutsch, sind nett, haben auf alle Fragen eine passende Antwort. Immer wieder sagen sie „Legen Sie nicht auf“, „Sagen Sie niemandem etwas“, „Wir überwachen Ihre Leitung“ oder „Unsere verdeckten Ermittler sind schon bei Ihnen“.

Laut Polizei wurden in der Nacht zum Montag vergangener Woche drei Rentner in Dresden betrogen. Zwei hätten den Tätern noch in der Nacht fünfstellige Beträge übergeben. Fast 40 000 Euro insgesamt. Die Frau aus Gruna sei die Einzige, die einen Kurier tagsüber zu Gesicht bekommen habe. Einen Tag später meldeten sich sieben weitere Dresdner, die ebenfalls von diesen Tätern angerufen worden seien – aber kein Geld übergeben hatten. Das sagt ein Kripo-Kommissar, der seinen Namen nicht nennen möchte, damit die Täter nicht mit seinem Namen anrufen.

Die ersten Fälle mit der „Falscher-Polizist-Masche“ gab es in Dresden und Umgebung vor zwei Jahren. Mehrere Senioren übergaben Kurieren sogar sechsstellige Summen. Eine Frau aus Radebeul sogar rund 500 000 Euro. Damals telefonierten die Täter wochenlang mit ihren Opfern. Neu ist nun, dass sie spätabends anrufen und noch nachts Geld abholen.

Die 71-Jährige aus Gruna grübelt. Gedanken plagen sie, wie ausgerechnet ihr das passieren konnte, zumal als Naturwissenschaftlerin. Weil sie das Geld ohne Vorbestellung abhob, sei sie von ihrem Bankberater sogar gefragt worden, ob alles in Ordnung sei. „Ich sagte, das ist kein Enkeltrick“, so die Rentnerin. Der Enkeltrick, das ist eine andere Masche von Anruf-Betrügern. Vielleicht, überlegt die Frau nun, wäre es besser, wenn man solche Abhebungen nicht am Schalter machen muss, wo alle zuhören, sondern in einem Extra-Beratungsraum. Vielleicht hätte sie dort ihrem Banker von dem wahren Grund erzählt?

Vertrauensvolle Gespräche mit dem Bankberater – dazu rät auch die Polizei. Banken seien die sichersten Orte für Wertsachen – und sie sind versichert. Grundsätzlich sollte man immer misstrauisch gegenüber Fremden am Telefon sein. „Wir fragen Menschen nicht nach ihrem Vermögen aus“, sagt der Kommissar. Und die echte Polizei habe auch nichts dagegen, wenn Menschen ihre Angehörigen einschalten.

zur Startseite