Falsche Polizisten täuschen Senioren

Görlitz. Ein 58-jähriger Görlitzer hat am Sonntagmorgen an der Jakobstraße In Görlitz an seinem entblößten Geschlechtsteil manipuliert. Ein Zeuge beobachtete die Handlungen und informierte die Polizei. Zudem hielt der Hinweisgeber den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Beamten fest. Es stellte sich heraus, dass der 58-Jährige unter starker Alkoholeinwirkung stand. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet 1,92 Promille. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Görlitz. Eine Streife des örtlichen Polizeireviers hat am Sonntagmorgen einen Opel auf der Zittauer Straße in Görlitz kontrolliert. Ein Atemalkoholtest bei dem 52-jährigen Fahrer erbrachte einen Wert von umgerechnet 0,66 Promille. Die Polizisten fertigten eine Anzeige und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Bei einem erstmaligen Verstoß sieht der Tatbestandskatalog zur Ahndung der Ordnungswidrigkeit ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister und einen Monat Fahrverbot vor. Die zuständige Bußgeldstelle wird sich mit dem Fall befassen.

Görlitz. Unbekannte haben am Sonnabendabend in Görlitz ein blau-oranges Mountainbike der Marke Focus entwendet. Das Fahrrad vom Typ Whistler Elite Plus 29r stand in einem Fahrradständer vor einem Haus an der Paul-Taubadel-Straße. Der Stehlschaden wird mit rund 600 Euro beziffert.

Mehrere Einbrüche in einer Nacht

Zittau. Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag im Stadtgebiet von Zittau in mehrere Wohnhäuser eingebrochen. Die Täter durchwühlten die Kellerboxen der Mehrfamilienhäuser an der Eisenbahnstraße, der Bergstraße, der Äußere Weberstraße sowie der Tongasse. Sie entwendeten unter anderem zwei Fahrräder, diverse Kleidungsstücke, Druckerzubehör sowie Lebensmittel. An einem Gebäude an der Neue Straße und drei Häusern an der Eisenbahnstraße scheiterten die Einbrecher an den Eingangstüren und hinterließen Sachschaden. Den Stehlschaden schätzten die betroffenen Eigentümer vorläufig auf insgesamt rund 1700 Euro. Der Gesamtsachschaden liegt bei etwa 900 Euro.

In ein Einfamilienhaus an der Dresdner Straße drangen Unbekannten am frühen Sonntagmorgen ein, während die Bewohner im Obergeschoss schliefen. Die Täter durchwühlten die Räume und entwendeten einen Tablet-PC sowie Bargeld. Aus dem Hausflur nahmen die Diebe einen Fahrzeugschlüssel zu einem vor dem Gebäude abgestellten Renault mit und öffneten diesen. Aus dem Inneren des Wagens entwendeten sie zwei Sonnenbrillen. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf rund 1000 Euro. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.