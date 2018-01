Falsche Polizisten am Telefon Trickbetrüger haben Bewohner in Ebersbach-Neugersdorf und Löbau angerufen, berichteten von Strafverfahren und forderten Geld.

Symbolbild. © Marc Müller/dpa

Löbau. Trickbetrüger sind in den vergangenen beiden Tagen im Revierbereich Zittau unterwegs gewesen. Das teilt die Polizei mit. Unbekannte riefenmehrfach Bewohner von Ebersbach-Neugersdorf und Löbau an, gaben sich als Polizisten aus und versuchten, ihre Opfer zu verunsichern. Die falschen Beamten fragten beispielsweise nach Auslandsaufenthalten. Außerdem berichteten sie von vermeintlichen Strafverfahren im Ausland gegen die Angerufenen und baten um Rückruf. In einem Fall forderten die Betrüger am Telefon eine Zahlung von mehreren Tausend Euro. Polizisten sollten das Geld abholen kommen. In den bekannt gewordenen Fällen kam es nicht zur Übergabe von Geldbeträgen, weil die Angerufenen nicht auf die gestellten Forderungen eingingen. Die Polizei weist darauf hin, solchen Forderungen nicht Folge zu leisten und sie zu informieren. Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen versuchten Betruges. (szo/tc)

