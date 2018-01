Falsche Polizisten

Diebe stehlen Saugroboter Pirna. Diebe haben vermutlich im Zeitraum vom 2. Januar, 18 Uhr, bis zum 3. Januar, 13 Uhr, die Heckscheibe eines VW Touran eingeschlagen, der an der Heidenauer Straße in Pirna abgestellt war. Nach Auskunft der Polizei stahlen die Kriminellen aus dem Auto zwei Motorradhelme sowie zwei Saugroboter im Gesamtwert von 800 Euro. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich laut der Ermittler auf rund 500 Euro.

Gegen Laterne geprallt Bannewitz. Ein Skoda Fabia war am Mittwochmorgen auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Babisnau und Possendorf unterwegs. In einer Kurve in Rippien verlor der Fahrer (18) die Kontrolle über den Wagen und kam nach links von der Straße ab. Dabei prallte der Skoda gegen eine Laterne. Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin (20) leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.

Zeugenaufruf nach Einbruch Freital. Am Silvesterabend verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Grundstück an der Straße Zum Freibad in Zauckerode und brach einen Geräteschuppen auf. Weiterhin versuchte er, die Terrassentür eines Wochenendhauses aufzuhebeln. Bei der Tat wurde der Mann von einem Miteigentümer (64) des Hauses überrascht. Daraufhin bedrohte der Unbekannte den 64-Jährigen und es kam zu einem Handgemenge zwischen den beiden. Letztlich flüchtete der Täter. Er war zwischen 45 und 55 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß und von normaler Statur. Er trug dunkle Kleidung und sprach ortsüblichen Dialekt. Die Polizei fragt: Wer hat im Zusammenhang mit der Straftat etwa beobachtet? Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 oder das Polizeirevier Dippoldiswalde entgegen.

Bei Schneeglätte in Graben gefahren Neustadt. Der heftige Schneefall am Mittwochmorgen war einer Autofahrerin bei Langburkersdorf zum Verhängnis geworden. Die 36-Jährige war gegen 8.30 Uhr mit einem Skoda Octavia auf der S164 zwischen Neustadt und Steinigtwolmsdorf unterwegs, als sie auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen verlor und im Straßengraben landete. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Skoda entstanden nach Polizeiangaben mehrere Hundert Euro Sachschaden. (SZ)