Falsche Pfiffe

Die Debatte über die Schiedsrichter wird zum Dauerthema – jetzt schwächeln auch noch Vorzeige-Referees Felix Brych und Wolfgang Stark. Mit teilweise gravierenden Fehlentscheidungen erhitzten die Unparteiischen am Wochenende erneut die Gemüter. In Bremen beschenkte Stark, mit 334 Bundesliga-Spielen der Erfahrenste seiner Zunft, die Gastgeber, weil er Köln einen Elfmeter versagte. In Wolfsburg pfiff EM- und WM-Spielleiter Brych für Frankfurt einen Elfmeter, der keiner war – und einen nicht, der einer war.

In Zeiten des Hochgeschwindigkeits-Fußballs läuft zurzeit alles gegen die Unparteiischen, wie auch eine Episode aus der 2. Liga zeigte: Beim Spiel von Union gegen Fürth (1:1) bekam Bibiana Steinhaus, die einzige Schiedsrichterin im Profifußball, den Ball von Stephan Fürstner so unglücklich in den Rücken, dass Serdar Dursun dies als Vorlage zum Ausgleich für Fürth nutzte.

In Hoffenheim verteilte Benjamin Brand früh Verwarnungen. Im Laufe des Spiels hätten ihm aber Beobachter eine Körpersprache gewünscht wie jene des zurückgetretenen Schiedsrichter-Hünen Knut Kircher. Denn der 27-jährige Bamberger übersah erst, dass Sandro Wagner beim 2:1 für die Kraichgauer Sven Bender weggeschubst hatte. Dann zückte er gegen Marco Reus zu Unrecht Gelb-Rot.

Das alles führte zum Wutanfall von BVB-Vereinsboss Hans-Joachim Watzke. „Das ist unglaublich, unfassbar. Ich rege mich über die unfassbaren Fehlentscheidungen in der ersten Halbzeit auf“, kommentierte Watzke die Leistungen von Brand. Die Trainer Thomas Tuchel und Nagelsmann hielten sich mit Emotionen zurück, zumal der Hoffenheimer Coach vor der Partie um Verständnis für die Referees plädiert hatte. „Entweder bei den Zuschauern, Trainer A oder Trainer B – immer bist du der Vollidiot. Und immer der Vollidiot im Leben zu sein, ist nicht so schön.“

Andere Klubs fühlen sich regelrecht verfolgt. So schimpfte Frankfurts Vorstandschef Fredi Bobic nach dem 0:1 in Wolfsburg: „Langsam kommt es mir so vor, als will uns keiner da oben haben. Ich habe das Gefühl, wir werden mit Gelben und Roten Karten gejagt.“ Der Münchner Brych hatte der Eintracht zwar einen unberechtigten Strafstoß gegeben, den Alex Meier verschoss. Kurz darauf verweigerte er den Gästen aber einen klaren Elfmeter.

In Bremen schwächelte derweil Stark: Der frühere WM-Unparteiische aus Ergolding übersah in der vorletzten Minute ein klares Foul von Robert Bauer an Marco Höger im Strafraum. So blieb den Kölnern die Siegchance verwehrt. (dpa)

