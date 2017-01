Falsche Papiere und unerlaubte Einreisen Über das Silvesterwochenende hinweg hat die Bundespolizei unter anderem Personen auf der A 17 angehalten, die sich gleichzeitig als Tschechen und Chinesen ausgaben.

In den letzten Tagen hat die Bundespolizei mehrere Ausländer gestellt, die entweder mit falschen Papieren unterwegs waren oder unerlaubt aus- bzw. einreisten.

Am 30. Dezember wurde nach einem Hinweis eines Bürgers ein Mazedonier festgestellt, der seit Anfang 2016 unerlaubt in Deutschland lebte. Später am Tag hielten die Beamten auf der A 17 dann eine mongolische Fahrerin mit ihren drei Kindern und einen mongolischen Beifahrer an. Zwar besaßen alle fünf Personen tschechische Aufenthaltstitel. Der des Beifahrers war allerdings nicht seiner und wurde bereits durch die Behörden gesucht. Durch die Überprüfung der Fingerabdrücke stellte sich dann heraus, dass die Erwachsenen unter anderen Namen in Dortmund als chinesische Asylbewerber registriert sind. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise, Missbrauch von Ausweispapieren, mittelbarer Falschbeurkundung und Betrugs ein.

Am nächsten Tag, am 31. Dezember, bekamen drei Türken eine Anzeige, die in einem Reisebus auf der A 17 unterwegs waren. Die Personen besaßen Visa für Rumänien bzw. Polen. Da sie aber nicht die Absicht hatten, in diese Länder zu reisen, vermutet die Bundespolizei hier eine Erschleichung von Visa.

Das neue Jahr startete mit der Überprüfung von drei jemenitischen Staatsangehörigen auf der A 17, ebenfalls in einem Reisebus. Einer von ihnen wollte sich mit der Duldung eines anderen ausweisen, der Dritte hatte ebenfalls nur eine Duldung, wodurch auch er bei der Wiedereinreise nach Deutschland unerlaubt einreiste, da die Duldung bei Ausreise erlischt.

Neben den illegal Reisenden registrierte die Bundespolizei noch einen Diebstahl von rund 80 Metern Kupferkabel am Bahnhof in Schöna. Auch illegale Böller wurden gefunden, allerdings nur zwei Mal in der genannten Zeit. Diese hatten Deutsche kurz zuvor in Tschechien gekauft. (SZ)

