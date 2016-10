Falsche Kennzeichen werden teuer Wegen Urkundenfälschung steht ein ehemaliger Harthaer vor Gericht. Nicht zum ersten Mal.

© Symbolfoto: ZB

Gleich zu Beginn der Verhandlung erklärt die Verteidigerin Peggy Wetzig, ihr Mandant leide an einer besonderen Art von Schizophrenie. Vorgeworfen wird dem 25-Jährigen, der zur Tatzeit in Hartha wohnte, Urkundenfälschung. Er soll vor Januar 2015 an seinem Opel ein Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs angebracht haben. Das passierte zwischen 14. und 19. Januar 2015 auch an seinem BMW. Laut Staatsanwaltschaft soll er die falschen Kennzeichen verwendet haben, um eine ordnungsgemäße Zulassung der Fahrzeuge vorzutäuschen und um die Identität der Fahrzeuge und des Fahrers zu verschleiern.

Herausgekommen war dies, weil einer Funkstreife am 10. Januar 2015 in einer Straße in Hartha ein Opel auffiel mit entstempeltem Kennzeichen. Am 13. Januar 2015 war der Opel nicht mehr dort. Dafür stellten die Beamten am gleichen Abstellort einen BMW mit falschen Kfz-Kennzeichen fest. Die Kennzeichen waren auf ein anderes Fahrzeug zugelassen. Der BMW wurde allerdings erst am 14. Januar vom Angeklagten gekauft. In dem Fahrzeug lag eine Krankenkassenkarte der AOK. Auf der stand der Name des Beschuldigten. Der 25-Jährige hatte den Opel verkauft und sich den BMW zugelegt.

Die Taten gesteht der Angeklagte. Wann genau er den Opel verkauft hat, kann er dem Gericht nicht mehr sagen.

Bis zum 21. Oktober 2016 befindet er sich wegen seiner Schizophrenieerkrankung in stationärer Behandlung in einer Chemnitzer Klinik. Danach wird der Mann in einer Tagesklinik weiter behandelt. Wie lange, kann niemand sagen. Wie seine Betreuerin erklärt, ist er auf einem guten Weg, die Krankheit in den Griff zu bekommen.

Aufgrund seiner psychischen Erkrankung geht das Gericht von einer verminderten Schuldfähigkeit des Beschuldigten aus. Das Verfahren wegen des falsch gekennzeichneten Opels wird eingestellt. Wegen der falschen Kennzeichen an dem BMW verurteilt Richterin Magdalena Richter den Angeklagten wegen Urkundenfälschung zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung. Als Bewährungsauflage muss er jeden Wohnsitzwechsel dem Gericht mitteilen und 500 Euro innerhalb von zehn Monaten an die Landesjustizkasse Chemnitz zahlen. Der Angeklagte stand nicht das erste Mal vor Gericht. Mehrfach wurde er schon verurteilt, auch wegen Urkundenfälschung.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

