Falsche Gutachten für die Fahrerlaubnis Um Verkehrssündern zu einem neuen Führerschein zu verhelfen, haben zwei Männer im großen Stil Dokumente getürkt. Jetzt wird ihnen der Prozess gemacht.

© Uwe Soeder

Gefälschte Bescheinigungen und Gutachten – immer wieder, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, sollen ein 39-Jähriger aus dem Landkreis Bautzen und ein 60 Jahre alter Psychologe aus Berlin nachgeholfen haben, damit ertappte Verkehrssünder schneller wieder an einen Führerschein gelangen. Am Dienstag müssen die beiden deshalb auf der Anklagebank am Bautzener Amtsgericht Platz nehmen.

Beide Männer sind beschuldigt, zwischen 2010 und 2011 für eine Vielzahl Menschen, denen die Fahrerlaubnis zumeist wegen Verstößen im Straßenverkehr entzogen worden war, gefälschte Befunde und Urintests sowie falsche Therapiebescheinigungen ausgestellt zu haben. Mit diesen Dokumenten seien die Betroffenen wiederum zunächst an positive Gutachten und letztlich an einen neuen Führerschein gelangt. Der im Landkreis Bautzen wohnende Angeklagte, ein gelernter Straßenbauer, soll die Dokumente jeweils nach fachkundiger Anleitung des Psychologen hergestellt haben. (SZ/sko)

Gerichtsprozess, Dienstag, 21. März, 9 Uhr, Amtsgericht Bautzen, Lessingstraße 7, Saal 128.

