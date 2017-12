Falsche Fuffziger Immer wieder ist Falschgeld im Umlauf, auch im Landkreis Meißen. Wer es findet, hat das Nachsehen.

Ein Fünfziger, der eine Blüte ist: Der Banknote sieht man nicht auf den ersten Blick an, dass sie gefälscht ist. Doch besonders bei 50-Euro-Scheinen ist Vorsicht geboten, sie werden besonders häufig gefälscht. Neue Scheine sollen schwieriger zu kopieren sein. © dpa/Arne Detert

Meißen. Wasserzeichen, Hologramm, Farbwechsel, Sicherheitsfaden – Hand auf’s Herz, kennen Sie die einzelnen Sicherheitselemente, mit denen man echte Euro-Geldscheine erkennen kann? Und kontrollieren diese auch bei jedem Schein, den sie annehmen oder ausgeben? Wenn Sie beide Fragen oder auch nur die zweite mit „Nein“ beantwortet haben, gehören Sie wahrscheinlich zur Mehrheit der deutschen Bürger.

Unser unbedarfter Umgang mit Bargeld macht es Fälschern leicht. Immer wieder bringen sie „Blüten“ im Umlauf, die meist erst in der Bank oder bei einem Händler mit entsprechender Technik enttarnt werden. „Wenn die Sparkasse Meißen Falschgeld bemerkt, zieht sie es ein und leitet es an die Polizei weiter“, erklärt Sparkassensprecherin Beate Gasch auf SZ-Anfrage. Dies entspreche den Vorgaben der Deutschen Bundesbank. Den Schaden hat dann der Kunde, „denn ihm wird in diesem Moment der Geldbetrag nicht gutgeschrieben“, so Gasch. „Er erhält aber eine entsprechende Information.“

Diese haben in diesem Jahr schon einige Sparkassenkunden im Landkreis erhalten. In den vergangenen zwölf Monaten hat die Sparkasse 13 Geldscheine im Gesamtwert von 560 Euro als Falschgeld erkannt. Sogar Münzen werden gefälscht: 28 Stück waren es im gleichen Zeitraum, mit einem Wert von 51 Euro.

Sicherere Scheine – mehr Blüten

In der Stadt ist das Problem noch größer: Bei der Ostsächsischen Sparkasse in Dresden werden zwischen fünf und sechs Fälschungen pro Monat registriert. Die Statistik des Landeskriminalamts Sachsen (LKA) zeigt, welche Ausmaße das Fälschen im Freistaat wirklich hat: Allein im ersten Halbjahr 2017 kassierte das LKA über 1 000 gefälschte Geldscheine und mehr als 1 100 falsche Münzen ein. Gesamtwert: rund 50 000 Euro.

Am häufigsten werden 20- und 50-Euroscheine der ersten Generation gefälscht, erklärt LKA-Sprecher Tom Bernhardt. Durch die Einführung der neuen, fälschungssichereren Scheine sei wahrscheinlich der Markt noch einmal mit den alten Blüten „geflutet“ worden, vermutet man beim LKA, weil die Fälscher die alten Scheine perspektivisch nicht mehr losbekommen. Das könnte auch ein Grund dafür sein, dass es gegenwärtig zu einer verstärkten Feststellung dieser Scheine führt.

Carl-Ludwig Thiele, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank, geht aber davon aus, dass die Falschgeldzahlen bei den 50-Euro-Scheinen nach einer Steigerung im ersten Halbjahr 2017 wieder zurückgehen werden. „Ich erwarte einen ähnlichen Verlauf wie nach Einführung der neuen 20-Euro-Banknote im November 2015, als die Anzahl der Fälschungen dieser Stückelung deutlich zurückgegangen ist.“

Bei der Sparkasse Meißen sind alle Arbeitsplätze, die mit Bargeld zu tun haben – also vor allem die Kassen – und alle Einzahlungsgeräte mit Geräten oder Systemen ausgestattet, die Falschgeld erkennen. „An den Auszahl-Automaten der Sparkasse Meißen wird übrigens ausschließlich echtes Geld und kein Falschgeld ausgezahlt“, versichert Beate Gasch.

Fühlen – Sehen – Kippen

Falsche Banknoten erkennt man laut Bundesbank am besten nach dem Prinzip „Fühlen – Sehen – Kippen“: Fühlen kann man zum Beispiel die erhabenen Teile des Druckbildes auf der Vorderseite, das Wasserzeichen lässt sich im unbedruckten Bereich in Durchsicht als Schattenbild sehen. Die Hologrammelemente verändern sich beim Kippen. Auch den Vergleich mit einer zweifelsfrei echten Banknote empfiehlt die Bank. Lupen, Prüfstifte oder UV-Lampen seien nicht immer eindeutig. Falsche Münzen erkenne man zum Beispiel am verschwommenen Münzbild, unregelmäßigen Randprägungen und daran, dass sie entweder gar nicht oder sehr stark magnetisch seien.

