Falsche Fünfziger im Umlauf Die Polizei bittet um „besondere Aufmerksamkeit“. Aus einem ganz plausiblen Grund rechnen die Behörden in nächster Zeit noch mit weiteren Blüten.

Echt oder unecht? Das ist nicht immer so schnell zu erkennen. Vorsicht ist zurzeit geboten, so die Polizei, es sind wieder vermehrt „Blüten“ im Umlauf. © Symbolfoto/dpa

Riesa. In der vergangenen Woche wurden bei der Abrechnung zweier Geschäfte in Riesa falsche 50-Euro-Noten festgestellt. Am Donnerstag hatten Mitarbeiter des Dänischen Bettenlagers am Sportlerweg in Riesa-Weida bei der abendlichen Abrechnung eine „Blüte“ entdeckt. Am Folgetag bemerkten die Mitarbeiter eines Geschäftes auf der Hauptstraße einen falschen Fünfziger. Auch in der Centrum-Galerie Dresden war am Freitag beim Bezahlen ein gefälschter 50-Euro-Schein aufgefallen.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Insbesondere kurz vor der Herausgabe neuer Scheine sei vermehrt mit falschen Banknoten zu rechnen. „Kriminelle versuchen dann schnell, ihre Bestände unterzubringen“, erklärt Polizeisprecherin Ilka Rosenkranz. Die Polizei bittet daher um „besondere Aufmerksamkeit“.

Höhere Sicherheitsstandards

Anfang April gibt die Deutsche Bundesbank neue 50-Euro-Scheine raus. Sie sollen Kriminellen das Handwerk erschweren – denn der alte 50er ist laut Bundesbank mit Abstand die am häufigsten gefälschte Euro-Note. Bei der überarbeiteten Version gibt es die gleichen Sicherheitsstandards wie beim neuen Zwanziger, der seit November 2015 im Umlauf ist: Der Fünfziger hat dann auch ein Porträtfenster. Dieses wird durchsichtig, wenn man den Schein gegen das Licht hält. Es zeigt dann ein Porträt der griechischen Mythengestalt Europa. Der als glänzende Zahl aufgedruckte Wert ändert beim Kippen die Farbe von Smaragdgrün zu Tiefblau. Motive und Farbe der Note bleiben hingegen gleich. (SZ/mit dpa)

zur Startseite