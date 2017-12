Falsche Fünfziger auf Weihnachtsmärkten Beim Einzahlen in der Bank wurden fünf Blüten entdeckt. Eine Tschechin hatte mehr dabei.

Symbolfoto © dpa

Dresden/Elbland. Seit Ende vergangener Woche hat die Polizeidirektion Dresden verstärkt Falschgeld sichergestellt. Es handelte sich um insgesamt elf Scheine, die eine tschechische Kundin auf der Prager Straße bei sich hatte und die in den Kassen von Weihnachtsmarkthändlern aufgetaucht sind. In allen Fällen handelte es sich um gefälschte 50-Euro-Banknoten, so Polizeisprecherin Jana Ulbricht.

Die Tschechin war am Freitag auf der Prager Straße unterwegs. In einem Geschäft wollte sie mit einem Fünfziger zahlen. Dabei handelte es sich um Falschgeld, stellten die Mitarbeiter des Ladens fest. Fünf weitere falsche Fünfziger hatte die 47-jährige Dresden-Besucherin noch in ihrem Portemonnaie.

Am Montag tauchte ein weiterer gefälschter 50-Euro-Schein auf, als ein Standbetreiber eines Weihnachtsmarktes Geld bei einer Bank einzahlte. Ein anderer Standbetreiber hatte sogar zwei gefälschte Fünfziger in seiner Kasse, berichtete die Polizei. Auch am Dienstag tauchten bei einer Einzahlung zwei Fünfziger-Blüten auf.

Die Polizei rät, bei allen Geldscheinen unter anderem das Wasserzeichen und den Sicherheitsstreifen zu prüfen. Es empfiehlt sich eine Fingernagelprobe an den Reliefelementen des Geldscheines. Beim Kippen des Scheines sind Hologrammelemente sowie eine Wertzahl auf dem Schein zu sehen. Sie wechseln beim Kippen das Motiv oder die Farbe, so die Polizeisprecherin aus Dresden. (SZ/csp)

zur Startseite