Falsche Betriebskosten? Das kann man tun Abrechnungen enthalten zum Teil Posten, die nicht im Mietvertrag stehen. Wie eine besondere Reinigung.

Mietervereinschef Peter Bartels sieht eine neue Wohnungsnot auf Dresden zukommen. Die neuen Mietpreise könnten sich nur wenige leisten. © Sven Ellger

Dresden. Die Fälle aus Prohlis häufen sich beim Mieterverein Dresden und Umgebung. Der Großvermieter Deutsche Wohnen legt neuerdings Kosten für die Dachrinnenreinigung und andere nicht näher bezeichnete sonstige Betriebskosten um, sagt Juristin Katrin Kroupova. Im Einzelfall bedeutet dies Mehrkosten von über 110 Euro pro Jahr für die Betroffenen. „Doch welche Kosten unter Sonstiges abgerechnet werden sollen, muss im Mietvertrag namentlich vereinbart sein“, sagt Kroupova. Ist dies nicht der Fall, was insbesondere auf viele langjährige Mietverträge zutreffe, können die Mieter diese Kosten von der Betriebskostennachzahlung abziehen. „Wichtig ist, dass eingehende Betriebskostenabrechnungen genau geprüft werden. Dafür können sich auch Nachbarn zusammentun“, sagt Kroupova. Immerhin seien über die Hälfte der Betriebskostenabrechnungen in Deutschland fehlerhaft, Kontrolle also doppelt notwendig.

Und die Juristin macht auf ein weiteres Problem aufmerksam, mit dem Mieter zum Verein kommen. So werden verstärkt Mieterhöhungen der Hausverwaltung Wertgrund, unter anderem zur Borthener Straße, zur Prüfung vorgelegt. Diese wiesen zum Teil erhebliche Mängel auf, sagt Kroupova. Ohne ordnungsgemäße Begründung forderte der Vermieter bis zu 35 Euro mehr im Monat, also 420 Euro im Jahr. Die Begründung lag im ortsüblichen Mietspiegel, der gestiegen sei. In einigen Fällen habe die Hausverwaltung aber drei ihrer Objekte zur Grundlage der Berechnung des Mietspiegels genommen, was ganz andere Mietpreise ergab, sagt die Juristin. Mieter haben zwei Monate Zeit, um Mieterhöhungsverlangen zuzustimmen. Diese Zeit reiche aus, um die Forderung mit dem aktuellen Mietspiegel zu vergleichen und die Zustimmung auch zu verweigern. „Der Vermieter kann dann zwar klagen, aber deshalb verliert niemand seine Wohnung“, sagt Kroupova.

Mietervereinschef Peter Bartels macht darauf aufmerksam, dass das Dresdner Sozialamt leider keine Mieterhöhungen prüfe. So führten die Verträge von Dresdnern, deren Kosten zur Unterkunft von der Stadt getragen werden, dazu, dass der Mietspiegel ansteigt. „Dabei bieten wir der Stadt vergünstigte Mitgliedschaften für jene an, deren Mietkosten das Sozialamt übernimmt. Doch das wird abgelehnt“, sagt Bartels, der zugleich auch Stadtrat der SPD-Fraktion ist.

Dresden steuere direkt auf eine neue Wohnungsnot zu, lediglich zwei Prozent Leerstand gebe es noch. Die 10 000 Wohnungen, für die die Stadt Belegungsrechte habe, reichten nicht mehr aus, um den Bedarf zu decken. Heute schon haben 52000 Haushalte den Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein. Deshalb sei es gut, dass durch die neue Woba Sozialwohnungen gebaut werden, aber es sind zu wenige, sagt Bartels. Die Stadt müsse darauf achten, mit den Neubauten keine neuen sozialen Brennpunkte zu schaffen.

