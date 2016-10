Falsche Auskunft vom Amt Wer darf an welchem Haus eine Satellitenschüssel anbauen? In Bischofswerda ist das offenbar nicht ganz klar.

Wegen dieser Satellitenanlage gibt es Streit. © Ingolf Reinsch

Marlies Meißner ärgert sich seit anderthalb Jahren über eine Satellitenschüssel auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses, die dort nicht hingehört. Denn das Gebäude befindet sich im Sanierungsgebiet Innenstadt Bischofswerda – und dort gelten besondere Bestimmungen. So sind Fernsehantennen auf und an all jenen Gebäuden verboten, die ans Kabelnetz angeschlossen sind. Das Mehrfamilienhaus, in dem Frau Meißner lebt, gehört dazu. Doch ein Nachbar setzte sich eine eigene Satellitenschüssel auf die hintere Seite des Daches.

Optisch, stört die Antenne kaum einen. Von der Straße aus sieht man sie nicht, nur vom Hof des Nachbargrundstückes. Doch Marlies Meißner geht es ums Prinzip. Wenn ein Mieter eine eigene Antenne installiert und so die Gebühren für die Info-Kabel GmbH spart – dürfen sich dann die Anderen des Hauses auch eine Satellitenanlage aufs Dach stellen? Dürfen sie natürlich nicht, bestätigte die Stadtverwaltung bereits im Frühjahr auf Anfrage der SZ. Und sie kündigte an, handeln zu wollen.

Niemand hat kontrolliert

Immerhin schrieb sie die Hausverwaltung an. Doch gelöst ist das Problem noch nicht. Die Antenne ist noch immer auf dem Dach. Marlies Meißner kann sich darüber nur wundern. Denn bereits am 18. Mai (!) habe ihr Bau- und Ordnungsamtsleiter Holger Berthel mitgeteilt, die Satellitenanlage sei entfernt worden, berichtet Frau Meißner. „Es hat sich niemand die Mühe gemacht, dies zu kontrollieren. Man hat sich nur auf die Aussage der Hausverwaltung verlassen, die ihren Sitz außerhalb von Bischofswerda hat und auch nicht kontrollierte.“ Im Juni informierte sie den Amtsleiter, dass die Antenne noch immer auf dem Dach ist. „Niemand hat darauf reagiert“, so Marlies Meißner.

Fragen der SZ, wie es zu der falschen Auskunft kommen konnte und warum nicht vor Ort kontrolliert wurde, ließ die Stadtverwaltung trotz zweifacher Nachfrage unbeantwortet. Amtsleiter Holger Berthel erklärte über die Pressestelle nur: „In Bezug auf den Bürgerhinweis erfolgte die erneute Kontaktaufnahme zur Hausverwaltung.“

Dabei hätte eine Kontrolle keine drei Minuten gedauert. Denn das betreffende Haus befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bauamt. Doch so einfach geht Verwaltungshandeln offenbar nicht. Zu kontrollieren, ob städtisches Recht – dazugehöre auch die fürs Sanierungsgebiet erlassene Gestaltungssatzung – eingehalten wird, sei Sache des Vollzugsbediensteten der Stadt, erklärte Rathaussprecher Sascha Hache auf Nachfrage. Und der habe auch viele andere Aufgaben, etwa zu überwachen, dass in der Stadt die Parkordnung eingehalten wird. (SZ/ir)

