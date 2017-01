Falsche Anwälte und Polizisten Die Polizei warnt vor Betrügern: Gleich in mehreren Fällen versuchten sie, per Telefon an Geld und Schmuck zu kommen.

© dpa

Nach dem falschen Enkel kommen die falschen Rechtsanwälte: Der für die Landkreise Bautzen und Görlitz zuständigen Polizei wurden am Montag gleich drei Versuche gemeldet, bei denen Trickbetrüger am Telefon mit älteren Menschen Kontakt aufgenommen haben, um an Bargeld oder Schmuck zu kommen. Jedoch scheiterten sie, weil die Angerufenen – richtigerweise – die Polizei informierten.

Fall Nummer eins ereignete sich kurz nach Mittag in Neugersdorf. Eine 75-jährige Neugersdorferin hatte einen Anruf erhalten, in dem sich ein Mann als Rechtsanwalt ausgab und vehement die sofortige Zahlung von 1 500 Euro forderte, weil sie auf einem großen Schuldenberg säße. Kurz danach meldete sich eine 81-jährige Radebergerin bei der Polizei. Auch sie hatte einen ominösen Anruf erhalten. Ein unbekannter Mann gab sich als Polizeibeamter aus und fragte, ob sich Bargeld oder Schmuck im Haus befänden. Offenbar versuchte der Täter, ihr Haus am Jagdweg für einen zukünftigen Einbruch oder Trickdiebstahl auszubaldowern.

Am Nachmittag rief die Ehefrau eines 78-Jährigen aus Hoyerswerda bei der Polizei an. Bei ihrem Mann hatte sich ein Unbekannter gemeldet, der vorgab, Schulden von mehreren 10 000 Euro eintreiben zu müssen. Der Senior sollte sofort mehrere Tausend Euro überweisen. Täte er das nicht, drohte der Anrufer damit, die thailändische Polizei zu informieren. Auch hier versuchte der Unbekannte, mit seiner fiesen Masche den 78-Jährigen in Angst zu versetzen und zu überrumpeln, sagt Polizeisprecher Thomas Knaup.

In allen drei Fällen reagierten die Senioren goldrichtig: Sie gingen nicht auf die Forderungen ein, machten sich Notizen, beendeten die Telefonate und informierten die Polizei. In keinem der Fälle kam es zu einer Geldübergabe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den versuchten Betrugsfällen aufgenommen.

Thomas Knaup appelliert auch an die Angehörigen älterer Menschen: „Besprechen Sie im Kreise der Familie derartige Situationen und treffen Sie Regelungen, damit Fremde nicht an das Ersparte Ihrer Angehörigen gelangen. Dazu kann beispielsweise auch gehören, dass größere Geldabhebungen nur im Beisein einer Vertrauensperson erfolgen können.“ (SZ)

