Falsche Anrufe von der Sparkasse

Mit falschem Nummernschild auf der Autobahn Bautzen. Ein vorläufiges Ende fand die Überführung eines BMW 316 nach Polen am Mittwochmittag auf der Autobahn bei Bautzen. Ein Pole wollte das in Deutschland abgemeldete Fahrzeug, zehn Jahre alte Fahrzeug in sein Heimatland bringen. Dazu schraubte er einfach die Nummernschilder eines anderen polnischen Fahrzeugs an den BMW. Bei einer Kontrolle durch die Gemeinsame Fahndungsgruppe flog das auf. Es kam auch heraus, dass für das GFahrzeug keine Haftpflichtversicherung bestand. Die Beamten untersagten dem 47-jährigen Mann die Weiterfahrt, stellten die Kennzeichen sicher und erstatteten Anzeige.

Rasender Bus mit manipuliertem Tacho Bautzen. Ein Bus ist Mittwochabend von der Polizei sichergestellt worden. Er fiel Mitarbeitern des Verkehrsüberwachungsdienstes auf, weil er viel schneller als mit dem zulässigen Tempo auf der Autobahn zwischen Salzenforst und Bautzen-West gefahren ist. Die Beamten stoppten den Mercedes-Benz und stellten bei der Überprüfung des Schaublattes fest, dass der Fahrtenschreiber eine Geschwindigkeit von 90 km/h aufgezeichnet hatte, der Bus war aber offensichtlich schneller gefahren. Die Polizisten untersagten den beiden 32 und 43 Jahre alten Fahrern die Weiterfahrt, fertigten gegen die Männer Anzeigen wegen des Verdachts der Fälschung technischer Aufzeichnungen und stellten den Bus sicher. Es wird zu prüfen sein, ob der Fahrtenschreiber manipuliert wurde. Die Passagiere sowie die Fahrer konnten anschließend ihre Reise mit Ersatzbussen fortsetzen. Die Untersuchungen des Ermittlungsdienstes des Autobahnpolizeireviers dauern an.

Fassaden beschmiert Bautzen. Mit Graffiti sind in den letzten Tagen in Bautzen Fassaden beschmiert worden. Zwischen Freitag und Dienstag wurden an einem Gebäude am Postplatz mit schwarzer Farbe verschiedene sogenannte Tags angebracht, in der Nacht zu Mittwoch wurden dann Schaufensterscheiben eines Geschäfts in der Steinstraße mit schwarzer Farbe beschmiert. Den Schaden der letzten Tat beziffert der Eigentümer auf 600 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Bautzen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.