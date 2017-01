Falsche Anrufe von der Sparkasse Betrüger wollten zwei Frauen vertrauliche Daten abschwatzen. Dabei gingen sie rabiat vor.

Radeberg. Zwei Frauen aus der Stolpener Straße in Radeberg haben am Mittwoch Anrufe von einem mutmaßlichen Betrüger erhalten. Der Mann gab sich als Mitarbeiter der Sparkasse aus und wollte Informationen zu Kontonummern und Guthabenständen in Erfahrung bringen. Gleichzeitig versuchte er, die 41 und 92 Jahre alten Frauen zu verängstigen, indem er ihnen vorgaukelte, dass ihre Kontodaten gestohlen und ins Ausland verkauft worden seien. Beide Frauen reagierten goldrichtig und gaben keine Informationen preis. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den versuchten Betrugshandlungen aufgenommen. Polizeisprecher Thomas Knaup weist aus diesem Anlass erneut auf die Masche der fiesen Trickbetrüger hin und rät: „Geben Sie niemals Fremden am Telefon Kontodaten oder andere personenbezogene Informationen preis.“ (szo)

