Fallen Abbiegespuren am Neustädter Markt weg?

Die Grünen im Stadtrat wollen im Zuge der Umgestaltung des Neustädter Markts auch an die Autospuren. Der Rechtsabbieger vor dem Blockhaus und der Linksabbieger auf der anderen Seite auf die Augustusbrücke und die Rechtsabbiegespur von der Großen Meißner Straße in Richtung Palaisplatz sollen weg. Letztere werde als „Schleichverkehr“ zur Hainstraße missbraucht, so Grünen-Stadtrat Johannes Lichdi. Die Spuren auf die Augustusbrücke werden nicht mehr benötigt, wenn Autos nicht mehr generell über die Brücke dürfen.

Zwar soll das Abbiegen noch erlaubt sein, aber die separaten Spuren wegfallen, fordert Lichdi. „Dadurch könne der Platz vor dem Blockhaus aufgewertet und Radwege eingeordnet werden.“ Über den Antrag entscheidet der Stadtrat an diesem Donnerstag. Im Bauausschuss gab es eine Mehrheit dafür, dies zu prüfen. Eine Untersuchung der Stadt hatte ergeben, dass eine Fahrspur pro Richtung auf der Köpckestraße/Große Meißner Straße für das Verkehrsaufkommen nicht ausreicht. (SZ/awe)

