Fall Witschas: Sondersitzung gefordert Nach der NPD-Affäre machen sich SPD und Grüne für die Abwahl des Beigeordneten stark. Der Bautzener Kreistag soll dafür nun außerplanmäßig zusammenkommen.

Der Bautzener Kreistag soll in einer Sondersitzung über die Abwahl des Beigeordneten Udo Witschas entscheiden. Die Fraktion SPD/Grüne will die entsprechenden Anträge stellen. © Uwe Soeder

Die Kreistagsfraktion SPD/Grüne fordert die Einberufung einer Sondersitzung des Bautzener Kreistags zur Abwahl von Udo Witschas als Beigeordneter. Die Anträge dazu werden in Kürze dem Landrat übermittelt, heißt es in einer Presseinformation zum Thema. Man strebe ein gemeinsames Handeln mit den anderen Fraktionen an. Aus deren Reihen sei teilweise bereits Zustimmung signalisiert worden. „Der vertraute Umgang des Beigeordneten mit bekannten Rechtsextremen, wie er insbesondere aus den bekannten Chatprotokollen hervorgeht, macht den Vize Landrat untragbar“, so Gerhard Lemm, Fraktionsvorsitzender von SPD/Grünen und Oberbürgermeister in Radeberg.

Hintergrund sind vertrauliche Mitteilungen zwischen Udo Witschas und dem Rechtsextremisten Marco Wruck. Beide hatten sich zunächst persönlich im Landratsamt getroffen und sich später per Nachrichten über einen Asylbewerber ausgetauscht, der in die Auseinandersetzungen auf dem Bautzener Kornmarkt involviert war. Die Erklärung, Witschas habe durch den Kontakt mit dem ehemaligen NPD-Kreischef zur Deeskalation der Situation beitragen wollen, habe die Fraktion „in keinster Weise“ überzeugt. Der Inhalt der Protokolle belege entweder eine unerträgliche inhaltliche Nähe zu rechtem Gedankengut oder eine unglaubliche politische Naivität. Beides sei bei einem Beigeordneten nicht hinnehmbar. (szo)

