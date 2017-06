Falkennachwuchs am Rathaus Potschappel In einem Nistkasten hoch über der Dresdner Straße haben sich die Greifvögel eingenistet – obwohl die Tiere spät dran sind.

Turmfalken haben sich hoch über der Dresdner Straße in Potschappel häuslich eingerichtet und erwarten Nachwuchs. © dpa

Der Turm des Rathauses Potschappel ist fest in Falkenhand. Die Greifvögel haben sich in einem Nistkasten auf der anderen Seite der Dresdner Straße eingenistet. Das berichtet Optiker Uwe Polster, der Inhaber des Geschäfts Pochert Augenoptik. Über dem Laden, in der vierten Etage, befindet sich der Nistkasten. Polster beobachtet die Tiere regelmäßig.

„Die Turm-Falken sind in diesem Jahr außergewöhnlich spät eingezogen – erst Mitte Mai“, sagt er. „Zuvor gab es zwar Versuche, etwa ab Anfang April, aber keines der interessierten Pärchen hat wirklich Ernst gemacht und die Tauben dauerhaft vertrieben, welche sich emsig und zahlreich im und um das Falkenhaus tummelten.“ Inzwischen hätten sich jedoch die Falken mit ihren spitzen Schreien sowie scharfen Krallen und Schnäbeln die Lufthoheit erobert. Wie Polster beobachtet hat, ist das Falkenpärchen auch nicht mehr allein im Nistkasten. „Bei kaltem Wetter füttert das Männchen die brütende Frau. Bei den hohen Temperaturen, die mittlerweile herrschen, kann man immer mal beide Elternteile am Rathausturm sehen“, berichtet Polster.

Die Vögel ließen sich bei der Aufzucht ihrer Jungen auch nicht stören von den Fußgängern in zehn Meter Tiefe, von der Postfrau oder eben von einem Optikermeister, der die Brillengläser aus dem Lieferantenfach holt.

Für Polster ist die Ansiedlung der Falken in der Nähe des Rathauses Potschappel auch ein kleiner persönlicher Erfolg. Bis 2013 brüteten die Turmfalken noch am Giebel über dem Optikergeschäft. Als 2014 das Nachbarhaus saniert wurde, waren die geschützten Vögel plötzlich verschwunden. Polster erkundigte sich beim beauftragten Bauunternehmen und fand dort tatsächlich die erhoffte Unterstützung. Am Gebäude wurde mithilfe des Freitaler Umweltzentrums ein Nistkasten angebracht. 2015 wurde er erstmals besetzt. Im vergangenen und in diesem Jahr erneut. (SZ/win)

