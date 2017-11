Falkenhainer auf Musicalfahrt Matthias Herklotz hat jahrelang Tanzmusik gemacht. Das hat ihm jetzt einen Gewinn eingebracht.

Matthias und Birgit Herklotz mit Moderator Silvio Zschage. © MDR

Birgit und Matthias Herklotz aus Falkenhain waren am Wochenende in Hamburg beim Musical „Der König der Löwen“. Matthias Herklotz hat die Fahrt bei einer Gewinnaktion des Radiosenders MDR Sachsen gewonnen. Der Sender hat dabei zwei Titel gleichzeitig gespielt, einen mussten die Hörer erraten. „Das war ganz schön schwierig. Aber mein Mann hat viele Jahre Tanzmusik gemacht und kennt daher viele Titel und hat ein gutes Gehör“, sagt seine Frau Birgit. Matthias Herklotz hat bei Gruppen wie Contact 73 in Seyde, wo er herstammt, der Club-Combo in Schmiedeberg oder Variant in Johnsbach gespielt. Bis letztes Jahr war er bei den Kreuzwaldmusikanten aktiv. Jetzt begleitet er noch das Kabarett die Stichlinge auf dem Klavier. (SZ/fh)

zur Startseite