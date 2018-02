Falken kreisen am Rathaus Die Vögel schauen sich offenbar ihr Brutrevier in Potschappel an. Im letzten Jahr waren im Brutkasten fünf Jungtiere aufgezogen worden.

Am Rathaus Freital-Potschappel wurde ein Brutkasten für Falken angebracht. Die Vögel scheinen den gern zu nutzen. © Karl-Ludwig Oberthür

Freital. Die Falken am Rathaus Potschappel sind zurück. „Mindestens drei ausgewachsene Falken interessieren sich seit dem Wochenende intensiv für das Brutrevier“, schreibt Uwe Polster, Inhaber des Optikers Pochert an der Dresdner Straße 61. Der Brutkasten für die Falken befindet an dem Haus in luftiger Höhe. „Lautstark wird jede Taube vertrieben, denn diese interessieren sich ebenso für das exklusive Appartement mit großer Dachterrasse und bequemem Landeplatz direkt vor dem Eingang“, so Polster.

Der Hobby-Ornithologe hatte sich 2014 für den Bau des Nistkastens an dem Haus auf der Dresdner Straße eingesetzt. Er beobachtet die Tiere regelmäßig. Im vergangenen Jahr waren fünf Jungfalken dort großgezogen worden. (SZ)

zur Startseite