Falken brüten erstmals wieder am Kyaw’schen Turm Hoch oben wird sie das Schlossgartenfest in Hainewalde nicht stören. Vor dieser Kulisse findet es jetzt letztmalig statt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Jan Zimmermann kann mit einem Industrie-Endoskop Aufnahmen aus dem Nistkasten am Schlossturm machen. © thomas eichler Jan Zimmermann kann mit einem Industrie-Endoskop Aufnahmen aus dem Nistkasten am Schlossturm machen.

Fünf Falken-Eier sind auf dem Bildschirm des Industrie-Endoskops zu sehen.

Hainewalde. Symbolhaft kreist ein Falke über das Kanitz-Kyaw’sche Schloss in Hainewalde. „Man könnte meinen, das Schloss hat sein Wappentier zurück“, sagt Jan Zimmermann. Denn das Kyaw’sche Wappen ziert eine Greifvogelschwinge. Der Vorsitzende des Schlossvereins beobachtet den Falken schon einige Zeit. Lange gab es hier keine Falken mehr, aber in den letzten Jahren sind in Hainewalde vom Schloss aus immer wieder mal welche am Himmel aufgetaucht. Spontan haben sein Vater und er für sie einen Nistkasten gebaut und am Turm angebracht. Dann kreisten in diesem Frühjahr plötzlich gleich drei Falken über dem Schloss. „Mehrere Leute haben beobachtet und uns erzählt, dass die Vögel Revierkämpfe ausgefochten haben“, sagt er. Zwei Falken bilden schließlich ein Paar. Und sie nehmen den Nistkasten an. Im April sah Jan Zimmermann das erste Mal, dass der Nistkasten belegt ist. Ihn packte die Neugier. Von seinem Arbeitgeber darf er sich immer wieder mal ein teures Endoskop für die Erhaltung des Hainewalder Schloss leihen. „Wir machen damit Aufnahmen von Schächten, Kanälen und Dacheinläufen, um zu sehen, ob sie verstopft sind oder wie es darin aussieht“, erklärt er. Diesmal wollte Jan Zimmermann aber ganz andere Fotos schießen.

Im Mai passte er einen Moment ab, in dem beide Elterntiere das Nest verlassen haben. Vorsichtig schob er ein Lichtleiterkabel aus Glasfaser, an dessen Ende die Minilinse für die Kamera befestigt ist, in den Nistkasten. Der kleine Monitor am Bedienteil in seiner Hand zeigt ihm sofort Bilder aus dem Nistkasten. Fünf Eier liegen darin. Jan Zimmermann macht Fotos von ihnen. Und beim SZ-Termin am Donnerstag sind nun zum zweiten Mal Bilder aus dem Nistkasten mit dem Endoskop entstanden. Mittlerweile macht sich Jan Zimmermann aber Sorgen. „Ich hoffe, die Eier sind befruchtet worden. Die Falken müssten eigentlich bald schlüpfen“, sagt er. Schon seit einigen Tagen kreist nur ein Falke über dem Schloss. Der Vereinsvorsitzende hofft, dass dem anderen nichts passiert ist.

Hainewalder Schlossfest zurück 1 von 3 weiter Sonnabend: 10 Uhr Eröffnung, 11 und 16Uhr Marionettentheater, 12 und 20 Uhr Instrumental- und Gesangsstücke, 13.30 Uhr Fechter-Einzug, 15 Uhr „KinderRitterTurnier“, 18 Uhr Formation Rosmarin (Grüner Salon), 22 Uhr Feuershow Sonntag: 10 Uhr Familiengottesdienst (2. Etage), 11.30 Uhr Marionettentheater, 12 und 17Uhr Instrumental- und Gesangsstücke, 14 Uhr „KinderRitterTurnier“, 15 Uhr Bauchtanz, 15 bis 17 Uhr Bogenturnier, 16 Uhr Lausitzer Ensemble spielt Telemann An beiden Tagen: 10 bis 17 Uhr Krämerei, Lagerleben, alte Handwerkskunst, Märchenzelt, histor. Gewänder – für Kinder: u.a. Armbrustschießen, Filzen, Karussell „Hexenflugschule“, Puppentheater, Streichelzoo, Strohburg, ab 14.30Uhr Ponyreiten

Am Wochenende wird am Schloss erst einmal gefeiert. Nach dem traditionellen dunkelromantischen Sommerabend am Freitag geht es am Sonnabend und Sonntag, ab jeweils 10 Uhr, mit einem mittelalterlichen Schlossgartenfest weiter. Von Fechtern, Bogenschießen, germanischem Lagerleben bis hin zu alter Handwerkskunst, allerlei Krämerei und mittelalterlichem Spektakel wird ein interessantes Programm für die ganze Familie geboten. „Wir haben dafür mit dem Verein Gemeinschaft für historische Lebensart Oberlausitz einen langjährigen zuverlässigen Partner an unserer Seite“, sagt Jan Zimmermann. Einige Programmpunkte bereichern erstmals das Fest. Dazu gehört eine Ausstellung historischer Damengewänder im Wandel der Zeitepochen. Der Schlossverein lädt zudem zu Führungen durch das historische Gemäuer ein. Einen Höhepunkt haben sich die Veranstalter für den Schluss des Festes aufgehoben. Am Sonntag gibt es um 16 Uhr ein Konzert mit barocken Stücken von Georg Philipp Telemann. Am 25. Juni jährt sich der 250. Todestag des bedeutenden deutschen Komponisten des Barock. Das neu gegründete Lausitzer Ensemble spielt auf den Terrassen Stücke von ihm.

Das Schlossfest mit dieser Kulisse im Hintergrund gibt es definitiv so nicht wieder. Denn die Erhaltung des Schlosses könnte 2018 einen großen Schritt vorankommen. Fließen die erhofften Fördermittel sollen 2018 drei große Projekte umgesetzt werden. Dazu gehören der seit Jahrzehnten nicht mehr begehbare Nordanbau des Schlosses auf der Alleeseite, der Nachbau und das Aufsetzen der Turmhaube sowie auf der Südseite das Sanieren der Fassade des runden Turmteiles, den man vom Park aus sieht. Etwa 800 000 Euro werden für diese Projekte benötigt. 400 000 Euro sind vom Bund als Fördermittel bewilligt. 50 000 Euro hat der Verein als Eigenanteil durch Spenden und den Erlösen von Veranstaltungen zusammenbekommen. 350 000 Euro hoffen die Gemeinde Großschönau als Schlosseigentümer und der Verein noch vom Freistaat als Fördermittel zu erhalten. Deshalb wird wahrscheinlich ein Teil des barocken Gebäudes beim Schlossfest 2018 eingerüstet sein. Und wenn die Turmhaube auf dem Schloss sitzt, ist nicht nur die Silhouette des Gebäudeensembles wieder komplett. Für viele Leute ist das eine weithin sichtbare optische Signalwirkung zum Erhalt des Schlosses.

