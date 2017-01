Faktotum-Besucher arbeiten und feiern

Das Team vom Heidenauer Faktotum mit Gitti, Mari, Yvonne und Praktikantin Sandra schreibt:

Im vergangenen Jahr gab es in unserem Kinder- und Jugendhaus Faktotum wieder für jeden etwas. Gern denken wir an viele Projekte, Angebote, Unternehmungen und sportliche Aktivitäten. Bei den Arbeiten, zu denen der Budenschwung und die Gartenarbeit gehören, wurden wird tatkräftig unterstützt. Ein besonderer Dank geht an die Schüler der Schule für Lernförderung, die mit Arbeitseinsätzen und Praktika stets eine große Hilfe im Faktotum waren. Jeden Dienstag erfreuten sich die Teilnehmer der Krabbelgruppe am Austausch über ihre Kleinsten. Kreative Ideen wurden umgesetzt und die „Krabbler“ knüpften erste Bekanntschaften. Zu den zahlreichen Abschlussfeiern der Heidenauer und Dohnaer Schulen ließen sich Eltern und Kinder auf gemeinsame Spiele zum Grill-Nachmittag ein. Unser Haus in Trägerschaft des DRK Pirna wird von allen Generationen gern genutzt. Dafür bedanken wir uns.

