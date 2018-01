Faktorenhof eröffnet am Sonnabend eine Modellbahnausstellung Bis Ende Januar werden in Eibau mehrere Anlagen gezeigt. Wer Lust auf andere Veranstaltungen hat, findet welche im sz-veranstaltungskalender.com.

© Museum

Modellbahnfreunde der Region zeigen ab Sonnabend bis zum 28. Januar im Museum Faktorenhof Eibau eine kleine Modellbahnausstellung. Diese nachweihnachtliche Schau knüpft an die Tradition des Eibauer Museums an, sich in der Advents- und Weihnachtszeit dem beliebten Thema „Modelleisenbahn“ zu widmen. Zu sehen sind eine Gartenbahn sowie eine Schweizer und eine Modellbahnanlage in der Spur Z. An den Wochenenden werden die Anlagen vorgeführt. Geöffnet ist die Ausstellung am Sonnabend und Sonntag von 13 bis 17 Uhr sowie am Dienstag bis Freitag jeweils von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr.

