Fake-News-Kampagne gegen Bundeswehr

Bundeswehrsoldaten und Soldaten des multinationalen Gefechtsverbandes beim Appell in Rukla in Litauen. © dpa

Bundeswehr-Soldaten sind in Litauen Ziel einer Desinformationskampagne geworden. Dies sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Zu Details oder möglichen Urhebern wollte er sich nicht äußern. Zuerst hatte „Der Spiegel“ über den Vorfall berichtet.

Nach Informationen des Nachrichtenmagazins streuten Unbekannte vor einigen Tagen über Emails Gerüchte, dass deutsche Soldaten bei ihrem Einsatz in dem baltischen Land eine Minderjährige vergewaltigt hätten. Die litauische Regierung stellte demnach klar, dass es einen solchen Vorfall nicht gab. Ein Nato-Diplomat sprach laut „Spiegel“-Bericht von einer erneuten Provokation der Russen, die gegen die temporäre Truppenstationierung an der Ostgrenze des Militärbündnisses protestieren.

Die Bundeswehr führt in Litauen ein Nato-Bataillon zur Abschreckung Russlands an. Insgesamt sollen 1 000 Soldaten dort stationiert werden, 450 von der Bundeswehr. (dpa)

