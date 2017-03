Fake bei Facebook Weil ihm ein ehemaliger Freund seine Frau ausgespannt hat, rächt sich ein Coswiger. Und kriegt selbst große Probleme.

Pöbeln, beleidigen, hetzen, diskriminieren, Falschmeldungen – Neudeutsch: Fake-News – verbreiten: In den ach so sozialen Netzwerken macht sich zunehmend asoziales Verhalten breit. Es ist ja auch so schön bequem unter dem Deckmantel der Anonymität. Doch dieser Mann outet sich auf seinem Facebook-Profil selbst. Muss ja ein richtiger Widerling sein. „Hi Mädels, bin mal wieder auf der Suche nach sexuellen Kontakten“, schreibt er da, und die Frauen sollten sich doch melden. Und auch sonst vermittelt seine Seite mit seinem Profilbild den Eindruck, dass er ein Schürzenjäger ist. Was daran ein Fake, also eine Fälschung ist: Die ganze Seite ist gefälscht. Es ist gar nicht seine Facebook-Seite. Erstellt hat sie ein 46 Jahre alter Coswiger. Und der Mann, den er auf dieser Seite so bloßstellt, ist der Ehemann seiner geschiedenen Frau. „Seit der Tanzstunde war ich mit meiner Frau zusammen, wir kannten uns zwölf Jahre, als er mir sie wegnahm“, jammert der Angeklagte.

Der Mann sei einer seiner besten Freunde gewesen, beim Polterabend und der Hochzeit dabei gewesen. Und dann habe der vermeintliche Freund sexuelle Kontakte mit seiner Frau aufgenommen. „Ich war der Letzte im Freundeskreis, der davon erfahren hat. Das hat mir den Boden unter den Füßen weggehauen. Ich hatte Suizidgedanken“, sagt der Coswiger. „Es ist ein Tabu, sich an die Frau des Freundes ranzumachen“, sagt er.

Und will sich rächen. Indem er das Facebook-Profil fälscht. Mithilfe eines Rechtsanwalts gelingt es dem Ex-Freund des Angeklagten, das Profil löschen zu lassen. Das hält den Coswiger aber nicht ab. Prompt erstellt er ein neues Profil und macht munter weiter. „Ich habe sehr emotional gehandelt, diese Sache berührt mich nach wie vor sehr. Ich wollte ihm einen Schuss vor den Bug geben, habe mich da reingesteigert“, sagt er. Das könnte man vielleicht noch verstehen. Doch das Verständnis hört auf, wenn man weiß, dass seine Frau ihn schon 1996 verließ, die Ehe 1998 geschieden wurde, er inzwischen längst eine neue Partnerin hat. Doch über den Verlust der Ex-Ehefrau ist der Mann bis heute nach 19 Jahren nicht hinweggekommen. „Es ist eine bodenlose Schweinerei, wie der sich in mein Leben eingemischt hat“, sagt er und verteidigt sein Handeln.

Er ist nicht nur wegen Verstoßes gegen das Kunsturheberrechtsgesetz angeklagt, sondern auch wegen Verleumdung. „Dass der sich an verheiratete Frauen ranmacht, ist doch keine Verleumdung“, verteidigt er sich. Und steigert sich weiter hinein in Wahnvorstellungen. So gibt er an, dass mehrmals an den Reifen seines Autos Luft abgelassen wurde. Ohne es zu sagen und ohne irgendwelche Beweise zu haben, beschuldigt er den Nebenbuhler. Nur der könne es gewesen sein. „Ich habe sonst keine Feinde“, sagt er.

Der Richter spricht von einem untauglichen Versuch, auf diese Art und Weise seine Probleme zu lösen. „Schalten Sie doch einfach Facebook ab, sonst vertiefen Sie Ihre Verletzungen weiter“, rät ihm der Staatsanwalt. Er geht davon aus, dass der Angeklagte seine Taten bereue und er dies „im Rahmen seiner Möglichkeiten“ nicht mehr mache.

Der Richter stellt das Verfahren gegen eine Auflage ein. Der Angeklagte muss 40 gemeinnützige Arbeitsstunden leisten. Damit kommt er mehr als gut weg. Im Strafbefehl, gegen den er Einspruch einlegte, war er zu 120 Tagessätzen verurteilt worden. Damit wäre er vorbestraft gewesen. Hätte er diese Geldstrafe abarbeiten müssen, wären das 600 Arbeitsstunden gewesen. Aber Strafe braucht er wohl nicht. Eher einen Psychologen.

