Fairplay mit Tradition

Beim Beachvolleyball des Treibhausvereins auf dem Sportplatz Großbauchlitz traten auch Always the hard way gegen die Volleyprolls an.Foto: André Braun © andré braun

Im hohen Bogen fliegt der Ball über das Netz. Zwei Mannschaften aus Männern und Frauen kämpfen barfuß im warmen Sand um den Sieg. Im Stadion des ESV Lok Döbeln treten in diesem Jahr zwölf Teams beim Beachvolleyball an. Veranstalter ist der Treibhausverein Döbeln.. Während am Sonnabend das Volleyballturnier ausgetragen wird, steht am Sonntag Streetball auf dem Plan. Im August gibt es dann noch im Paul-Gruner-Sportpark in Döbeln das Fußballturnier.

„Das Fairplayturnier gab es vor Jahren schon einmal“, sagt Organisator Stephan Conrad. „Irgendwann schlief das ein. Seit 2014 haben wir es wieder aufleben lassen und daran festgehalten.“ Auf die Idee, solch ein Turnier zu veranstalten, kamen die Schülergruppe „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ des Lessing-Gymnasiums Döbeln. Mit dieser Gruppe arbeitet der Treibhausverein seit 2008 zusammen. Die Schüler hatten die Idee, einmal etwas Sportliches zu veranstalten. Wichtig war ihnen die Teilnahme von Asylsuchenden. Mohammed Karimi aus Afghanistan und die Brüder Atallah und Nawauf Mohhy aus dem Irak haben Spaß daran. „Wir wollen spielen und gewinnen“, sagt Nawauf. Die drei wohnen in Hartha.

Florian Hogel aus Altgeringswalde, Marcel Seidel aus Leipzig und Roman Stenzel aus Döbeln spielen gern Volleyball. Hogel ist schon zum dritten Mal beim Turnier dabei. Lust auf Volleyball hat auch Linda Müller aus Leipzig. „Ich bin zum ersten Mal dabei“, sagt sie. Durch einen Flyer des Treibhausvereins hat sie von der Veranstaltung erfahren. Das Treibhaus kennt Laura Gutschow aus Döbeln. „Die Veranstaltung finde ich sehr schön“, sagt sie. „Hier geht es um Spaß und nicht nur ums Gewinnen. Deshalb sagt mir das mehr zu.“

Dass in diesem Jahr mehr Leute kommen, als im vergangenen, freut den Veranstalter. „Für das Streetballturnier haben sich auch schon sechs Teams angemeldet“, sagt Conrad. „Im vergangenen Jahr waren es nur drei.“ Er denkt, dass es noch mehr werden. „Es ist ein Spiel für Alt und Jung, egal ob zugezogen oder einheimisch“, meint Stephan Conrad.

