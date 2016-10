Fairer Weltladen eröffnet am Markt Unter neuer Trägerschaft geht es Mitte November im Zeichen des fairen Handels los. Der alte Laden schließt Ende der Woche.

Mit neuem Konzept in die City. Dieser Satz symbolisiert die Pläne und den neuen Geschäftsansatz für den Faire Weltladen Meißen. Wie der neue Träger, das in Dresden ansässige ostdeutsche Regionalzentrum des Fairen Handels, mitteilt, soll es schon bald erstmalig einen Fairen Weltladen auf dem Markt in Meißen geben. Bereits Mitte November soll dieser unter dem Namen „Faire Welt Meißen“ am Markt 10 öffnen. Als einer von 800 Weltläden in Deutschland engagiert sich der Meißner Laden mit seinen Mitarbeitern für gerechten Handel mit Produzenten aus Afrika, Asien und Südamerika.

Ziel ist das praktische Aufzeigen einer gerechten Weltwirtschaftsordnung. Der bisherige Eine-Welt-Laden in der Rosengasse wird am Sonnabend, 29. Oktober, letztmalig verkaufen und anschließend seine Türen nicht wieder öffnen.

Ab 13 Uhr gibt es zum Abschied kleine Leckereien für die Besucher, die an diesem Tag noch einmal an der Rosengasse vorbei schauen wollen.

Das bisherige Geschäft existierte unter der Regie des Vereins „Terra Unida - Eine Welt e. V. Meißen“ mit Sitz in der Rosengasse insgesamt 25 Jahre in Meißen.

Sabine Dehmelt, Vereinsvorsitzende, erläutert: „Mit dem Ausbau des Gebäudes Markt 10 durch die Kirchgemeinde St. Afra bietet sich die Gelegenheit, in sehr guter Verkaufslage noch mehr Menschen von der Idee und den Produkten des fairen Handels zu überzeugen.“ Die wirtschaftliche Verantwortung trägt das in Dresden ansässige Regionalzentrum.

Das ist eine Genossenschaft, die von Weltläden und Aktionsgruppen sowie vielen entwicklungspolitisch engagierten Einzelpersonen gebildet wird. „Der Verkauf erfolgt wie bisher von Ehrenamtlichen des Meißner Vereins“, so Sabine Dehmelt weiter. Das neue Ladengeschäft am Markt 10 wird mit einer Vielzahl fair gehandelter Produkte, zum Beispiel Kaffee, Tee, Schokolade und Kunsthandwerk für alle Menschen aus Meißen und Umgebung offen stehen.

