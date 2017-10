Fair gewählter Oberbürgermeister Was Weißwassers Gemeindewahlausschuss zu den Wahlverstößen im Einzelnen sagt. Und wie es nun weitergeht.

Kurz nach der Doppelwahl: Rico Jung (kl. Plakat, l.) war zur Oberbürgermeisterwahl in Weißwasser angetreten. Er verlor ebenso wie Michael Kretschmer (CDU, gr. Plakat, r.), der für den Bundestag kandidiert hatte. Jung hat Einspruch gegen die Wahl eingelegt, Kretschmer nicht. Letzterer ist vielleicht trotzdem ein Gewinner. Kretschmer soll neuer Ministerpräsident Sachsens und Nachfolger von Stanislaw Tillich werden. © Joachim Rehle

Die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses der Stadt Weißwasser werden am Montag ihre Stellungnahme zu den Einsprüchen gegen die OB-wahl vom 24. September beschließen. Unregelmäßigkeiten konnten aber nicht festgestellt werden. Das ist das Ergebnis einer öffentlichen Erörterung vom Mittwoch. Die Einwände – und die Gründe der Ablehnung.

Verstoß eins: Wahlplakate viel zu nah am Wahllokal

Ein Wahlplakat von OB Torsten Pötzsch sei zu nah am Wahlraum in der Pestalozzi-Grundschule platziert gewesen, so der erste Grund. Das wäre eine Beeinflussung der Wahl. In der Rechtsprechung dazu hat sich durchgesetzt, dass ein Abstand von zehn bis 20 Metern genügt. Das ist in dem genannten Beispiel nicht der Fall, so die Vorsitzende des Ausschusses, Esther Liebal.

Verstoß zwei: Unregelmäßigkeiten im Wählerverzeichnis

Als zweiter Grund für die Ungültigkeit der Wahl wurde ein Fall aus dem Wahllokal bei den Stadtwerken angeführt. Eine Wählerin sei im Wählerverzeichnis bereits abgekreuzt gewesen, obwohl sie noch nicht gewählt hatte, so das Argument. Tatsächlich werden zwei Listen geführt, eine am Eingang und eine bei der Stimmabgabe. Wie Esther Liebal ausführte, war das Kreuz in der ersten versehentlich gesetzt worden, der Fehler aber bemerkt und notiert worden. Dieser Notiz galt das Kreuz. In der zweiten direkt an der Wahlurne war die Wählerin noch nicht abgekreuzt. Sie durfte selbstverständlich wählen. „Niemand ist in der Ausübung seines Wahlrechts behindert worden“, fasste Liebal zusammen.

Die genannten Verstöße stammen aus dem Einspruch einer Privatperson, untersetzt mit 196 Unterschriften. 156 davon sind gültig. Damit ist die erforderliche Mindestanzahl erreicht.

Verstoß drei: Keine Protokolle bei der Übergabe der Wahlbriefe

Das sieht Wahlleiter Dietmar Lissina anders: Die Urnen für die Wahlbriefe wurden täglich in Anwesenheit von vier Personen geleert, gezählt, dann in einer Tabelle erfasst, diese mit einer Unterschrift beglaubigt, die Briefe in einem Tresor verschlossen. Die Briefe vom Wahltag gingen per Sonderzustellung der Post ins Rathaus. Sie wurden mit allen anderen öffentlich ausgezählt. Ergebnis: Die Wahlbriefe sind gesetzeskonform behandelt worden, so Liebal.

Verstoß vier: Viele Wähler erhielten keine Benachrichtigung

Aber wie viel ist viel? Die Zahl der ans Rathaus zurückgegangenen Briefe war bei der OB-Wahl 2017 nicht höher als bei anderen Wahlen. Von den 109 Rückläufern kamen 34 wegen Anschriftänderungen zurück. Sie wurden noch einmal versendet. Zwei Bürger waren verzogen, drei verweigerten die Annahme, einmal war kein Name am Briefkasten. Insgesamt 60 Anfragen gingen ein. Wahlbenachrichtigungen sind aber nur Formsache. Jeder Wähler kann auch ohne, aber mit Ausweis, wählen. Liebal: „Der Versand war ordnungsgemäß.

Verstoß fünf: Hohe Abweichung bei den Stimmen in einem Wahlraum

Im Wahlbezirk 7 (Wahlraum Friedrich-Froboeß-Grundschule) errang Torsten Pötzsch auffällig viele Stimmen. Das bedürfe einer Erklärung, so sein Herausforderer. Auffälligkeiten habe es weder bei der Wahl noch bei der Auszählung gegeben, so Liebal. Tatsachen, die das Ergebnis in Zweifel ziehen, liegen ebenso wenig vor. „Das Ergebnis muss so akzeptiert werden“, so ihr Schluss.

Die Verstöße drei bis fünf stammen aus dem Einspruch von Rico Jung. Er war der Herausforderer bei der OB-Wahl und unterlag mit 233 Stimmen.

Der Ausschuss behandelte nur die Einwände, die die allgemeinen Regularien zur Wahl betreffen. Bei allen anderen angeblichen oder tatsächlichen Verstößen sind die Betroffenen dazu aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben.

