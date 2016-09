Fahrzeugelektrik Pirna bildet neue Lehrlinge aus Elf Azubis fangen bei der FEP an. Das Unternehmen wird bei der Anwerbung selbst aktiv.

Die FEP in Pirna stellt zum Beispiel Kabelführungen für Hybrid-Autos her. © SZ

Trotz sinkender Bewerberzahlen bildet die Fahrzeugelektrik Pirna (FEP) im kürzlich begonnen Ausbildungsjahr elf neue Azubis aus. Laut des FEP-Personalchefs Daniel Rabe sei es gelungen, alle Lehrstellen mit geeigneten Kandidaten zu besetzen. Das Unternehmen bildet hauptsächlich Verfahrensmechaniker, Mechatroniker und Werkzeugmechaniker aus. Mit der großen Zahl von Lehrstellen will das Werk den eigenen Fachkräftenachwuchs sichern. Nach Auskunft von Rabe reiche es mittlerweile aber nicht mehr aus, auf Bewerbungen von Schulabgängern zu warten. Vielmehr müsse der Betrieb stärker in die Eigenoffensive gehen und beispielsweise bei regionalen Messen und Ausbildungsbörsen geeignete Lehrlinge für die Firma werben. Ohne größeren Aufwand würde es sonst schwerfallen, freie Lehrstellen adäquat zu besetzen. Die FEP ist mit 450 Beschäftigten der größte Arbeitgeber in Pirna. (SZ/mö)

