Fahrzeugdiebstahl in der Grenzregion nimmt aktuell zu Am Dienstag erhielt Weißwassers OB Torsten Pötzsch Besuch vom Görlitzer Polizeipräsidenten. Er nennt die Dinge beim Namen.

Anfang Juni wurde Torsten Schultze (r.) von Innenminister Markus Ulbig in sein Amt als neuer Görlitzer Polizeipräsident eingeführt. Am Dienstag war Schultze nun zu Besuch in Weißwasser. © SZ

Ende April werden in Bad Muskau in einer Nacht zwei Autos entwendet. Anfang Juli machen sich Unbekannte gleich an mehreren Autos in der Grenzstadt zu schaffen. Ein Wagen wird gestohlen, weitere Diebstähle können Polizeibeamte verhindern. Torsten Schultze, der Leiter der Polizeidirektion Görlitz, und neuer Polizeipräsident hat keine Scheu, Kriminalitätsschwerpunkte wie diesen anzusprechen. Beim Besuch im Weißwasseraner Rathaus am Dienstag sagte er, momentan sei ein Anstieg bei Eigentumsdelikten entlang der deutsch-polnischen Grenze zu beobachten. Ein Schwerpunkt sei dabei aktuell im Norden des Landkreises auszumachen. Insbesondere bei Autodiebstählen wiesen die Zahlen derzeit nach oben, so Schultze. Transporter der Marke VW und Pkw der Marke Mazda stünden bei den Tätern hoch im Kurs. Warum das so ist, darüber könne man nur spekulieren. „In anderen Gegenden sind es andere Marken.“ Trotz des Anstiegs bewegen sich die Zahlen auf keinem hohen Niveau, so Schultze.

Der nördliche Landkreis Görlitz entwickelt sich dabei offenbar gegen den allgemeinen Trend. Sachsenweit sei in fast allen Polizeipräsidien ein Rückgang bei Kfz-Diebstahlsdelikten zu verzeichnen. Bei den allgemeinen Kriminalitätszahlen deckt sich die Entwicklung. Die Zahlen sind insgesamt rückläufig.

Für den Umstand, dass Kfz-Diebstähle, die in der Region begangen werden, häufig nicht durch hiesige Beamte aufgeklärt werden, hatte er eine einfache, aber einleuchtende Erklärung. „Wir können erst tätig werden, wenn ein Diebstahl gemeldet wird. Die Diebe sind dann schon über alle Berge.“ Wenn die Autos ins benachbarte Ausland gehen, seien die Kollegen in Tschechien und Polen häufig erfolgreicher, weil dort gezielt nach den entwendeten Fahrzeugen gefahndet werden könne, nachdem der Diebstahl gemeldet sei. Die Zusammenarbeit bezeichnete er als hervorragend.

Eine hohe Polizeipräsenz sei wichtig, aber sie könne Diebstähle nicht immer konkret verhindern, so Schultze. „Wichtig ist, dass wir schnell vor Ort sind.“ Deshalb gelte es, die bestehenden Strukturen so auszustatten, dass das möglich bleibe. Einer Strukturreform erteilte er eine Absage. Die Erfahrung lehre, das Reformen erst einmal lähmend wirkten, weil sich Teams und Strukturen zusammenfinden müssten. „Wenn wir jetzt etwas ändern, würde das nicht zwangsläufig zu einer Verbesserung führen.“

Einen weiteren Schwerpunkt des Gesprächs mit Weißwassers OB Torsten Pötzsch bildeten Möglichkeiten der engeren Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verwaltung. Gemeinsamkeiten sahen beide bei der Mitarbeitergewinnung. Für die Polizei sei es wichtig, Mitarbeiter zu gewinnen, die in der Region verwurzelt seien. „Es ist gut, wenn die Kollegen dort wohnen, wo sie arbeiten. Das motiviert“, sagte Schultze.

Er leitet die Polizeidirektion Görlitz seit Anfang Juni. Aber er kennt die Region viel länger. 1998 begann er seine Laufbahn im höheren Dienst in Görlitz. Später war er stellvertretender Polizeichef von Leipzig, zuletzt Leiter des Polizeiverwaltungsamtes in Dresden.

Die Lausitz bezeichnete er bei seinem Besuch in Weißwasser als traumhaften und nicht zuletzt sicheren Landstrich mit tollen Menschen. „Die Lausitz hat längst mehr zu bieten habe als nur Natur.“

