Fahrzeugdiebe unterwegs

Symbolfoto © dpa

In Görlitz haben Unbekannte versucht, in der Nacht zum Sonntag von der Landskronstraße einen Nissan Primera zu stehlen. Die Meldung war laut Polizei erst jetzt eingegangen. Die verhinderten Diebe manipulierten zwar am Zündschloss, konnten den Wagen aber nicht starten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

In Weißwasser haben Diebe versucht, einen VW Touran zu stehlen, der auf der Jahnstraße abgestellt war. Auch hier ging der Versuch schief, den Motor des Autos zu starten. Der angerichtete Sachschaden betrug allerdings 1 000 Euro.

Erfolgreicher waren die Diebe, die es in Hirschfelde auf einen Fahrzeugtransporthänger der Marke „Branderup“ abgesehen hatten. Das Fahrzeug (Wert: etwa 2 000 Euro) verschwand von einem Firmengelände. Für den Straßenverkehr zugelassen ist es nicht. (szo/cw)

zur Startseite