Fahrzeugbrand greift auf Garage über Das Auto qualmte so stark, dass sogar Bewohner aus ihren Häusern mussten.

© Symbolfoto

Am Montag gegen 9.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Pkw auf der Straße „Unverhofft Glück“ gerufen. Beim Eintreffen brannte ein 33 Jahre alter BMW bereits vollständig, auch eine benachbarte Garage stand deswegen in Flammen. Vielleicht, so die Polizei, ist es dem Straßennamen zu verdanken, dass ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude unterbunden werden konnte und keine Personen zu Schaden kamen.

Aus dem Polizeibericht zurück 1 von 3 weiter Radfahrer verletzt Meißen. Ein 31-Jähriger war Sonntagnacht gegen 1.25 Uhr mit seinem Fahrrad auf der S 88 unterwegs und wollte nach links auf die Großenhainer Straße (B 101) abbiegen. Dabei kam er aus bislang unbekannter Ursache zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Mann kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Versuchte Brandstiftung - Zeugen gesucht! Riesa. In der Nacht zum Montag hörten Anwohner des Riesaer Drosselwegs gegen 3.55 Uhr ein lautes Klirren. Als sich daraufhin ein 27-jähriger Bewohner zu den im Hof abgestellten Fahrzeugen begab, bemerkte er an einem 21 Jahre alten Renault zwei eingeschlagene Scheiben. Neben dem Fahrzeug lag eine brennende Flasche, die jedoch von selbst erlosch. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen versuchter Brandstiftung aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 zu melden. Quad-Diebstahl gescheitert Strehla. Ein auf einem Grundstück an der Badergasse abgestelltes Quad war das Ziel von Dieben in der Nacht zu Sonntag. Es gelang ihnen zwar, das acht Jahre alte Fahrzeug kurzzuschließen, nach 50 Metern endete die Fahrt aber aus unbekannten Gründen wieder. Die Unbekannten verursachten dabei einen Sachschaden von rund 100 Euro.

Aufgrund der immensen Rauchentwicklung mussten allerdings zwei Personen vorsorglich aus ihren Wohnhäusern evakuiert werden. Die Kriminalpolizei hat die Untersuchung des Brandortes abgeschlossen und geht von einer technischen Ursache aus. Der Sachschaden wurde auf insgesamt rund 10.000 Euro geschätzt.

